ദുബായിൽ ഗതാഗത മേഖലയിലെ കുതിപ്പിന് നിർമിത ബുദ്ധി പദ്ധതി

ദുബായ്∙ തിരക്കുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു ടാക്സികൾ സ്വയം വിന്യസിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഗതാഗത മേഖലയില‍െ നിർമിത ബുദ്ധി പദ്ധതികൾക്കു ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി അംഗീകാരം നൽകി. ദുബായ് ടാക്‌സി കോർപറേഷനിലാണു (ഡിടിസി) ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ) പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്.

നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം ടാക്സി സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും സുരക്ഷയും വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ആർടിഎ ചെയർമാൻ മത്തർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു. സേവന മികവ്, സുസ്ഥിരത തുടങ്ങി ഗതാഗത മേഖലയിലെ സമഗ്ര വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

എമിറേറ്റിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ടാക്സി ആവശ്യം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നേ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത മേഖലകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ടാക്‌സികൾ ലഭ്യമാക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദേശം നിർമിത ബുദ്ധി വഴി ഏറ്റവും അടുത്ത ടാക്സികൾക്കു നൽകും. ഇതുവഴി ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറച്ച് യാത്രകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കും. റോബട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടമേഷൻ വഴി വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത 3% മെച്ചപ്പെടുത്താനും ചെലവ് 20% കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും.

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ശേഷി സ്വമേധയാ മനസ്സിലാക്കിയായിരിക്കും പുതിയ ബുക്കിങ് നൽകുക. ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാറായാൽ നിർദേശം സ്വമേധയാ ഡ്രൈവർമാർക്കു നൽകും. ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ ഡിടിസി 11.8 കോടി ദിർഹം ലാഭമുണ്ടാക്കി. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ദുബായ് ടാക്സിക്കു കീഴിൽ ഇറക്കിയ ടെസ് ല മോഡൽ വാഹനം അൽ തായർ പരിശോധിച്ചു. പുതുതായി വിന്യസിച്ച 52, 36 സീറ്റുകൾ വീതമുള്ള 236 സ്കൂൾ ബസുകളും അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു. ഇൻഡോർ, ഔട്ട്ഡോർ ക്യാമറകൾ, വിദ്യാർഥികളുടെ പരിശോധനാ സംവിധാനം, മോഷൻ ഡിറ്റക്ടറുകൾ, ഓട്ടമാറ്റിക് അഗ്നിശമന സംവിധാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും പുതിയ സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ ബസുകളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : RTA started experimenting the use of AI technologies in plotting bus routes and-self deployment of taxis