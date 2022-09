യുഎഇയുടെ ചാന്ദ്രദൗത്യം റാഷിദ് റോവർ നവംബർ 9നു ശേഷം ആകാശത്തേക്ക്

അബുദാബി∙ യുഎഇയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ റാഷിദ് റോവർ നവംബർ 9നും 15നും ഇടയിൽ വിക്ഷേപിക്കും. ഫ്ലോറിഡയിലെ കേപ് കനാവറൽ സ്‌പേസ്‌ പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണമെന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്‌പേസ് സെന്ററിലെ മിഷൻ മാനേജർ ഡോ. ഹമദ് അൽ മർസൂഖി പറഞ്ഞു.

വിക്ഷേപണത്തിന് ഒരു മാസം മുൻപ് കൃത്യ സമയം പ്രഖ്യാപിക്കും. ഫാൽക്കൺ 9 സ്‌പേസ് എക്‌സ് റോക്കറ്റിലാണു വിക്ഷേപണം. ഐസ്‌പേസ് നിർമിച്ച ജാപ്പനീസ് ലാൻഡർ ഹകുട്ടോ-ആർ മിഷൻ–1 റാഷിദ് റോവറിനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിക്കും. ചന്ദ്രന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തായുള്ള മാരെ ഫ്രിഗോറിസ് സൈറ്റിലെ അറ്റ്ലസ് ഗർത്തത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാണു ലക്ഷ്യം.

പരീക്ഷണമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി റാഷിദ് റോവർ ലാൻഡറുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് വിക്ഷേപണത്തിന് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ലാൻഡറും അനുബന്ധ പേലോഡുകളും ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ വിക്ഷേപണ സ്ഥലത്തേക്കു എത്തിക്കും. യുഎഇയുടെ ആദ്യ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണിത്.

ഒരു ചാന്ദ്ര ദിനം (14 ഭൗമദിനം) ചന്ദ്രനിൽ തങ്ങുന്ന റാഷിദ് റോവർ അവിടത്തെ മണ്ണിന്റെ സവിശേഷതകൾ, ശിലാരൂപീകരണ ശാസ്ത്രം, പ്രകൃതി, പൊടിപടലങ്ങളുടെ ചലനം, ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ അവസ്ഥ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കവചം എന്നിവ പഠിച്ച് ചിത്രങ്ങളും ഡേറ്റകളും ഭൂമിയിലേക്കു കൈമാറും.

English Summary : UAE to launch its first lunar rover Rashid from Kennedy Space Centre in November