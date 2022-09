ഷാർജ ∙ യുവാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ഒൻപതാമത് ഷാർജ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവം ഒക്‌ടോബർ 10 മുതൽ 15 വരെ അൽ ജവഹർ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് റിഷപ്ഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കും. കുട്ടികളുടെയും യുവതീ യുവാക്കളുടയും ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സമ്പന്നമായ പ്രമേയമുള്ള 43 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 95 സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഇതിൽ പലതും മധ്യപൂർവദേശത്ത് ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. ആനിമേഷൻ, ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ, ഫീച്ചറുകൾ, ഡോക്യുമെന്ററികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

തിങ്ക് ഫിലിം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആറ് സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രീൻ കാർപെറ്റ് ഇവന്റ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് ഡയറക്ടർ ഷെയ്ഖ ജവഹർ ബിൻത് അബ്ദുല്ല അൽ ഖാസിമി പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി.

യുവപ്രതിഭകളുടെ തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും അവരുടെ അചഞ്ചലമായ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മികച്ച സൃഷ്ടികൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക കൂടി ലക്ഷ്യമാണ്. അൽ സഹിയ സിറ്റി സെന്റർ, മിർദിഫ് സിറ്റി സെൻ്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലും സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഗദ അബ്ദുൽകാദർ, ഹാനി അൽ ഷൈബാനി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

ഏഴു വിഭാഗങ്ങളിലായി 95 ചിത്രങ്ങൾ

ഏഴു വിഭാഗങ്ങളിലായി 95 ചിത്രങ്ങൾ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഷെയ്ഖ ജവഹർ പറഞ്ഞു. ചൈൽഡ് ആൻഡ് യൂത്ത് മേഡ് ഫിലിംസ് വിഭാഗത്തിൽ 12, സ്റ്റുഡന്റ് ഫിലിം വിഭാഗത്തിൽ 16, ജിസിസി ഹ്രസ്വചിത്ര വിഭാഗത്തിൽ 8, രാജ്യാന്തര ഹ്രസ്വ ചിത്ര വിഭാഗത്തിൽ 8, ആനിമേഷനിൽ 28, ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം വിഭാഗത്തിൽ 7, ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിൽ 16 എന്നിങ്ങനെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

30 സിനിമകൾ ഈ വർഷം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമെന്ന് എസ്ഐഎഫ്എഫ് ഡയറക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചർച്ചാ പാനലുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സന്ദർശകർക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. സിനിമാ വ്യവസായത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള നിരവധി ചർച്ചാ പാനലുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്കും സാധിക്കും. ‘ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത്’, ‘പലസ്തീൻ: ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്’ എന്നിവ വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

English Summary : Sharjah International Film Festival for children and youth begins on October 10th