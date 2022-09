പ്രാദേശിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണം വർധിപ്പിക്കാൻ യുഎഇ

അബുദാബി∙ രാജ്യാന്തര പങ്കാളിത്തത്തോടെ യുഎഇയിലെ പ്രാദേശിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കുമെന്നു വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യാ മന്ത്രി ‍ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ അഹ്മദ് അൽ ജാബർ പറഞ്ഞു. ഇന്റർനാഷനൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാന്റേഡൈസേഷൻ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. മെയ്ക് ഇൻദ് എമിറേറ്റ്സ് പദ്ധതി വിപുലീകരിച്ച് പ്രാദേശിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

അബുദാബി∙ വനിതകളെ സ്വയം സംരംഭരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അബുദാബി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പദ്ധയിലേക്കു ( സ്റ്റാർട് എഡി) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അക്കാദമി ഓഫ് വിമൻ എന്റർപ്രനേഴ്സ് (എഡബ്ല്യുഇ) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി യുഎഇയിലെ യുഎസ് മിഷനുമായി സഹകരിച്ചാണു പദ്ധതി. 80ലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ സംരംഭകരായ സ്ത്രീകൾക്ക് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനുള്ള അറിവും സൗകര്യവും നൽകും. നവംബർ 29 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർ 20നും 55നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരും ദീർഘകാലമായി യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്നവരും ആകണം.



വനിതകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതുൾപ്പെടെ സർവ പിന്തുണയും നൽകും. ശിൽപശാലയും വ്യക്തിഗത പരിശീലനവും അനുബന്ധ സഹായങ്ങളും പദ്ധതിയിലൂടെ നൽകും.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ മാർച്ച് എട്ടിന് രാജ്യാന്തര വനിതാ ദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. നിലവിൽ യുഎഇയിലെ‍ 94% ചെറുകിട ഇടത്തരം കമ്പനികളിൽ 48 ശതമാനവും സ്ത്രീകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്.

English Summary : UAE to enhance quality of local products through International collaboration