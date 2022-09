ഡെലിവറി വാഹനങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിബന്ധനകളുമായി കുവൈത്ത്

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ ഡെലിവറി വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ നിബന്ധനകൾ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനു പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ഡെലിവറി വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന ആരോഗ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധം.

കമ്പനി വാഹനത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുദ്ര (ലോഗോ) പതിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഡ്രൈവർ കമ്പനി വീസയിൽ ആയിരിക്കണമെന്നും യൂണിഫോം ധരിക്കണമെന്നും നിബന്ധനയുണ്ട്.

ഇരുചക്ര, നാല് ചക്ര വാഹനമാണെങ്കിലും നിബന്ധന ബാധകം.

നിയമം പാലിക്കാത്ത കമ്പനികളുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary: New regulations for delivery vehicles will come to effect from October 1st