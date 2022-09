ദോഹ∙ തുടർച്ചയായ ഏഴാം തവണയും സ്‌കൈട്രാക്‌സിന്റെ എയർലൈൻ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്‌കാരം ഖത്തർ എയർവേയ്‌സിന്. 25-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഖത്തർ എയർവേയ്‌സിന് ഇത് ഇരട്ടിമധുരം കൂടിയാണ്. എയർലൈൻ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്‌കാരത്തിനു പുറമേ ലോകത്തിലെ മികച്ച ബിസിനസ് ക്ലാസ്, മികച്ച ബിസിനസ് ക്ലാസ് ലോഞ്ച് ഡൈനിങ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ മികച്ച എയർലൈൻ എന്നിങ്ങനെ 3 പുരസ്‌കാരങ്ങളും ഖത്തർ എയർവേയ്‌സിന് തന്നെയാണ്.



2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 വർഷങ്ങളിലും എയർലൈൻ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്‌കാരം ഖത്തർ എയർവേയ്‌സിനായിരുന്നു. വ്യോമ മേഖലയിലെ ഓസ്‌കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുപ്രധാന പുരസ്‌കാരമാണു സ്‌കൈ ട്രാക്‌സിന്റേത്. 2021 ജനുവരിയിൽ സ്‌കൈട്രാക്‌സിന്റെ കോവിഡ്-19 സേഫ്റ്റി റേറ്റിങ് ലഭിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ എയർലൈനും ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് ആയിരുന്നു.

English Summary: Airline of the year award for Qatar Airways