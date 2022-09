കുവൈത്ത് പാർലമെന്റ് :മൽസരിക്കാൻ 313 പേർ

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്ത് പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കു 313 മത്സരിക്കും. നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനിച്ചതോടെ 291 പുരുഷന്മാരും 22 വനിതകളുമാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത്. 65 സ്ഥാനാർഥികൾ പിന്മാറി. കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവർ മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യരാണോ എന്നതു സംബന്ധിച്ചു ഭരണഘടന കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ വിധി അനുസരിച്ച് അന്തിമ പട്ടികയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ എന്നറിയാം.



കുവൈത്തിലെ 5 മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നു 10 പേർ വീതം മൊത്തം 50 പേരെയാണ് പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട സഭയിലെ 40ലേറെ അംഗങ്ങളും ഏതാനും മുൻ എംപിമാരും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. 7.96 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുള്ള കുവൈത്തിൽ 29നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

