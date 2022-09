അൽ ദഖീറ റിസർവിൽ 300 കണ്ടൽ ചെടികൾ നടുന്നു

ദോഹ∙ അൽ ദഖീറ റിസർവിൽ 300 കണ്ടൽ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ റിസർവ്-വൈൽഡ് ലൈഫ് വകുപ്പാണ് 300 കണ്ടൽ ചെടികളും വിത്തുകളും തൈകളും ശേഖരിച്ച് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണിത്. കണ്ടൽചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്ന സീസണിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് നടീൽ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ കണ്ടൽ ചെടികളെകുറിച്ചും അവ നട്ടുവളർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വിശദമാക്കും.



തീരപ്രദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നവയാണ് കണ്ടൽ വൃക്ഷങ്ങൾ. ജൈവവൈവിധ്യം പരിപാലിക്കുന്നതിനും പവിഴപ്പുറ്റുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഷിപ്പിങ് ലൈനുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും മീനുകൾക്ക് പോഷകം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുമെല്ലാം കണ്ടൽ ചെടികൾക്കു നല്ല പങ്കുണ്ട്. ബ്ലൂ കാർബൺ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഓക്‌സിജൻ പുറത്തു വിടുന്നതിലും കണ്ടൽ ചെടികൾ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.അൽഖോറിലെ അൽദഖീറയിലെ പർപ്പിൾ ഐലൻഡിൽ ഉൾപ്പെടെ ഖത്തറിന്റെ വടക്കു കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്ത് കണ്ടൽ മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നട്ടുവളർത്തുന്നതിലും മന്ത്രാലയം അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താറുണ്ട്.

