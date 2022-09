ഫിഫ ലോകകപ്പിനെ കുറിച്ചറിയാൻ ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ സന്ദർശിക്കാം; ബൂത്തുകൾ തയാർ

ദോഹ∙ ഫിഫ ലോകകപ്പിനെകുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാൻ ഖത്തറിലെ പ്രധാന ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ സന്ദർശിക്കാം.



ലോകകപ്പ് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസിയാണു മാളുകളിൽ ലോകകപ്പ് ബൂത്തുകൾ തുറന്നത്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഷോപ്പിങ് മാളുകളായ മാൾ ഓഫ് ഖത്തർ, ദോഹ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി, പ്ലേസ് വിൻഡം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ലോകകപ്പിനെകുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി പ്രത്യേക ബൂത്തുകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. ബൂത്ത് സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ഖത്തറിന്റെ ടൂറിസം കാഴ്ചകളെകുറിച്ചും ഫിഫ ലോകകപ്പിനിടെയുള്ള സാംസ്‌കാരിക, കലാ പരിപാടികളെകുറിച്ചുമെല്ലാം മത്സര ഷെഡ്യൂളുകളെകുറിച്ചും വിശദമായി തന്നെ അറിയാം. സന്ദർശകർക്കായി ലോകകപ്പ് കാഴ്ചകളുടെ ഫ്ലയറുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടെ നൂറു കണക്കിന് സന്ദർശകരാണ് ബൂത്തുകൾ സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നത്. സന്ദർശകർക്കായി വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗെയിമുകളും മറ്റും ബൂത്തുകളിൽ ഉണ്ട്.

കത്താറ കൾചറൽ വില്ലേജ്, അൽ സുബാറ ഫോർട്ട്, സൂഖ് വാഖിഫ്, പായ്ക്കപ്പൽ ടൂർ തുടങ്ങിയ ടൂറിസം കാഴ്ചകൾ, അൽ മഹ ഐലന്റ് ലുസെയ്ൽ, ഡ്രീഷ പെർഫോമിങ് ആർട്‌സ് ഫെസ്റ്റിവൽ, ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻ മോഷൻ, ഖത്തർ ഫാഷൻ യുണൈറ്റഡ് ബൈ സിആർ റൺവേ, ഔർ ലൈഫ്, ഫാൻ വില്ലേജ് കാബിൻ ഫ്രീ സോൺ തുടങ്ങിയ ലോകകപ്പിലെ ആകർഷണങ്ങൾ, ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ, ദോഹ കോർണിഷ്, ലുസെയ്ൽ ബൗളിവാർഡ്, അർക്കാഡിയ മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വിനോദ, കലാ പരിപാടികളെകുറിച്ചും അറിയാം. ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, മത്സര ഷെഡ്യൂളുകൾ, മെട്രോ-ട്രാം-കർവ ബസ്-ടാക്‌സി തുടങ്ങിയ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ, കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും വിവരങ്ങളും, പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് ആരാധകർക്കായി ചെറു ഗൈഡും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

നവംബർ 20 മുതൽ ഡിസംബർ 18 വരെ ഖത്തറിന്റെ 8 സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിലേക്കുള്ള ആവേശം നിറയ്ക്കാൻ ഖത്തറിൽ മാത്രമല്ല അയൽ രാജ്യങ്ങളായ സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിലെ അൽ നഖീൽ മാൾ, ജിദ്ദയിലെ മാൾ ഓഫ് അറേബ്യ, ദുബായിലെ മാൾ ഓഫ് എമിറേറ്റ്‌സ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രത്യേക ബൂത്തുകൾ സജീവമാണ്. അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ ബൂത്തുകളിലും സന്ദർശക തിരക്കേറെയാണ്.

ലോകകപ്പിനെകുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആരാധകരെ കൃത്യമായി അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആവേശത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഖത്തറിലെ 3 മാളുകളിലെ ബൂത്തുകൾ ഒക്‌ടോബർ 5 വരെ തുടരും. അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേത് ഈ മാസം 27 വരെയാണ്.

