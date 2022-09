വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ ഒമാൻ സന്ദർശനത്തിന്

മസ്‌കത്ത് ∙ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്‍ ഒമാനിലെത്തും. ഒക്‌ടോബര്‍ മൂന്നു, നാലു തീയതികളിലായിരിക്കും ഒമാന്‍ സന്ദര്‍ശനമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അറിയിച്ചു. മഹാത്മഗാന്ധിയുടെ ജന്മവാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്‌ടോബര്‍ മൂന്നിനു എംബസിയില്‍ രാവിലെ 8.15 മുതല്‍ 9.30വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ മന്ത്രി സംബന്ധിക്കും.

‘ഇന്ത്യ-ഒമാന്‍, ഒരു രാഷ്ട്രീയ യാത്ര’ എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് സേദുനാഥ് പ്രഭാകരന്റെ ചിത്രപ്രദര്‍ശനവും എംബസിയുടെ പുതുതായി രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിര്‍വഹിക്കും. ഒക്‌ടോബര്‍ നാലിന് വൈകിട്ട് 4.45ന് എംബസി അങ്കണത്തില്‍ പ്രവാസി സമൂഹവുമായും മന്ത്രി സംവദിക്കും.

English Summary :V Muraleedharan to visit Oman on October 3rd and 4th