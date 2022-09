450 ദിവസം, 35 രാജ്യങ്ങൾ; മലയാളിയുടെ ലക്ഷ്യം സൈക്കിളിൽ കേരളം–ലണ്ടൻ യാത്ര, ഇപ്പോൾ യുഎഇയിൽ

ദുബായ് ∙ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ഒമാൻ വഴി യുഎഇയിലെത്തിയ കോഴിക്കോട് തലക്കുളത്തൂർ കച്ചേരിവളപ്പിൽ ഫായിസ് അഷ്റഫ് അലിക്ക് ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം– ലണ്ടൻ. പക്ഷേ, അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും യാത്ര വിമാനത്തിലോ മറ്റു വാഹനങ്ങളിലോ അല്ല, സൈക്കിൾ ചവിട്ടി തന്നെ! വസ്ത്രങ്ങൾ നിറച്ച നാലു ബാഗുകൾ, ഒരു ബാറ്ററി പായ്ക്ക്, ഉണക്കിയ പഴങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഒരു ജിപിഎസ് ട്രാക്കർ എന്നിവ സഹിതം രാവിലെ മാത്രമാണ് സഞ്ചാരം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് 450 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 30,000 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി 35 രാജ്യങ്ങൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചാണ് 34 കാരൻ 2024 ൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുക.

ഹൃദയാരോഗ്യം, ലോകസമാധാനം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ, സീറോ മരുന്നുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയുള്ള സാഹസിക യാത്ര ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് മംഗ്ലുരു, മുംബൈ വഴി സഞ്ചരിച്ച് ഇൗ മാസം 27 ന് യുഎഇയിൽ എത്തി. റാസൽഖൈമയിൽ പ്രവേശിച്ച ഫായിസ് ഖോർഫക്കാൻ, ഫുജൈറ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി അജ്മാനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി സൈക്കിളിൽ ഷാർജയിലേക്കാണ് യാത്ര. പിന്നീട് അബുദാബിയിലും ദുബായിലും എത്തും. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ചില പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 24 ദിവസം ചെലവഴിക്കും. തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലേയ്ക്കാണ് സഞ്ചാരം.

ഹീറോ ഷെയ്ഖ് ഹംദാനെ കാണണം

തന്റെ ഹീറോ ആയ ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിനെ കാണുക ഫായിസിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹസിക വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് താൻ വളരെയധികം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതായി യുവാവ് പറയുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. താൻ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്ത സൗദിയിൽ രണ്ടു മാസം സൈക്കിൾ ചവിട്ടി രാജ്യത്തുടനീളം യാത്ര ചെയ്യും. പുണ്യനഗരങ്ങളായ മക്കയിലും മദീനയിലും സന്ദർശനം നടത്തുക പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്.

സൗദിയില്‍ നാലു വർഷം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം നാട്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോയപ്പോഴാണ് ഫായിസിന് സൈക്കിൾ യാത്രാ മോഹമുദിച്ചത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ ആയ ഇദ്ദേഹത്തിന് സൗദിയിൽ വിപ്രോയിലായിരുന്നു ജോലി. തന്റെ പ്രഫഷനൽ ലക്ഷ്യം മാറ്റിവച്ച് ലോകമെങ്ങും സൈക്കിൾ യാത്ര നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ബന്ധുക്കൾ മുഖം കറുപ്പിച്ചു. പക്ഷേ, തന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനം അതിനെല്ലാം വഴിമാറിക്കൊടുത്തു.

മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായുള്ള യാത്ര

തന്റെ യാത്ര ഫായിസ് മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കുവൈത്ത് വരെയുള്ളതാണ് ആദ്യ ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തേത് തുർക്കിയിലേയ്ക്ക്. അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലെത്തും. ആറു ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം. സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നു ഖത്തറിലേക്കും ബഹ്‌റൈനിലേയ്ക്കും പോയാണ് കുവൈത്തിലെത്തുക. തുടർന്നാണ് ഇറാഖ്, ഇറാൻ, അസർബൈജാൻ, ജോർജിയ, തുർക്കി എന്നിവിടങ്ങളിലെത്തി ഗ്രീസ് വഴി യൂറോപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുക.

യൂറോപ്പിലെ 22 രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് 2024-ൽ ലണ്ടനിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ഫായിസ് മനോരമ ഒാൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു. ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈക്കിളിലുള്ള ആദ്യത്തെ നീണ്ട യാത്രയല്ല. 2019-ൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേയ്ക്ക് 104 ദിവസം കൊണ്ട് 8,000 കിലോമീറ്ററിലേറെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി. നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, മ്യാൻമർ, തായ്‌ലൻഡ്, മലേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും കറങ്ങി.

ആരുടേയും സഹായമില്ലാതെ

സഹായികളായി ആരുമില്ലാതെയാണ് ഫായിസിന്റെ യാത്ര. ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ് ഒന്നും നടത്താതെ പരിചയപ്പെടുന്നവരുടെ കൂടെ താമസിക്കും. ഹോട്ടലുകളിലോ ലോഡ്ജുകളിലോ മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്യാറില്ല. പലയിടത്തും പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വരെ കിടന്നുറങ്ങി. തായ്‌ലൻഡിലെ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ വളരെ മനോഹരവും വൃത്തിയുള്ളതുമായിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റു ആരാധനാലയങ്ങളിലും അന്തിയുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഖോർ ഫക്കാനിലെത്തിയപ്പോൾ ചില കഫറ്റീരിയ തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞുകൂടി.

റോട്ടറി ക്ലബ് അംഗമായതിനാൽ ഇന്ത്യയിലെ ചില ക്ലബ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ താമസിച്ചു. യൂറോപ്പിലും സമാനമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ടെന്റിലോ പള്ളികളിലോ മറ്റോ ഉറങ്ങും. റോട്ടറി ക്ലബ് കൂടാതെ,, നോർക്ക റൂട്ട്‌സ്, മലയാളം മിഷൻ, കേരള ടൂറിസം, കേരള ഹാർട്ട്‌സ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവ ഈ ഉദ്യമത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള ട്രാവൽ ആൻഡ് ലഗേജ് ആക്സസറീസ് കമ്പനിയായ പാരാജോൺ ആണ് ഫായിസിന്റെ സ്പോൺസർ. എമിറേറ്റ്സ് പോസ്റ്റും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പാരാ ജോൺസ് സമ്മാനിച്ച സർലി ഡിസ്ക് ട്രക്കർ സൈക്കിളിലാണ് സഞ്ചാരം. പ്രധാന സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങും നടക്കുന്നു.

പിതാവിന്റെ ഹൃദ്രോഗം മാറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ചു

കുവൈത്തിലെ മുൻ പ്രവാസി പിതാവ് അഷ്റഫിന് ഹൃദ്രോഗമുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കുന്നതിനാണ് 2016 ൽ ഫായിസ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയത്. അക്കാലത്ത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് ശീലമാക്കി. വൈകാതെ പിതാവ് മരിച്ചു. സൈക്ലിങ് ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ സൈക്കിളോട്ടത്തെ വിടാതെ കൊണ്ടു നടക്കുകയായിരുന്നു. കൂർഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡെന്റൽ സയൻസസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദന്തഡോക്ടർ അസ്മിൻ ആണ് ഭാര്യ. ഫാസിൻ ഒമർ, ഇസിൻ നഹേൽ എന്നിവർ മക്കൾ. ഭാര്യയും മക്കളും മാതാവ് ഫൗസിയയും ദൗത്യത്തിന് പൂർണ പിന്തുണ നല്‍കുന്നു. മാത്രമല്ല, യാത്രാ സംബന്ധമായ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഡ്യൂട്ടി കൂടി അവർ ചെയ്യുന്നു.

ബുർജ് ഖലീഫയ്ക്ക് മുന്നിൽ സംഗമം

ഇപ്പോൾ അജ്മാനിലുള്ള ഫായിസിന്റെ കുടുംബവും നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് ഇദ്ദേഹം ദുബായിലെത്തുക. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫയ്ക്ക് മുൻപിൽ യുഎഇയിലെ സൈക്ലിസ്റ്റുകൾ സംഗമിച്ച് ഫായിസിന് സ്വീകരണം നൽകും. തുടർന്ന് അവിടുത്തെ സൈക്കിൾ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കും. ഫോൺ:+971561793768.

English Summary: Cycle from Kerala to London, Now this Malayali is in UAE