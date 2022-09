യുഎഇ–ഒമാൻ റെയിൽ പദ്ധതി; അബുദാബി– സോഹാർ ദൂരം വെറും മുക്കാൽ മണിക്കൂർ

അബുദാബി∙ യുഎഇയെയും ഒമാനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ റെയിൽ പദ്ധതി വരുന്നു. 47 മിനിറ്റുകൊണ്ട് അബുദാബിയിൽനിന്ന് സോഹാറിലെത്താവുന്ന അതിവേഗ യാത്രാ ട്രെയിൻ സജ്ജമാക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ ഒമാൻ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് സുപ്രധാന കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത്. യാത്രാ, ചരക്ക് ട്രെയിനുകളിലൂടെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ചരക്കു, യാത്ര ഗതാഗതം ശക്തമാകും.

മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലോടുന്ന ട്രെയിനുകൾ 47 മിനിറ്റുകൊണ്ട് 303 കി.മീ പിന്നിട്ട് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും. ഇതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി കുറയും. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനു യുഎഇയും ഒമാനും ചേർന്ന് സംയുക്ത കമ്പനി സ്ഥാപിക്കും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിന് 1100 കോടി ദിർഹമാണ് ചെലവ്.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാൻ റെയിൽ പദ്ധതി സഹായകമാകുമെന്ന് ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഷാദി മലക് പറഞ്ഞു. ഊർജം, ഗതാഗതം, ചരക്കുനീക്കം, ജലഗതാഗതം, നിക്ഷേപം, വ്യവസായം തുടങ്ങി 16 കരാറുകളിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചത്. യുഎഇയും ഒമാനും ട്രെയിൻ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതോടെ നിർദിഷ്ട ജിസിസി റെയിലിനു സാധ്യതയേറും. 6 ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജിസിസി റെയിൽ.

