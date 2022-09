ലൈസൻസ് ഇല്ല, സ്കൂൾ പൂട്ടി, ആകർഷിക്കാൻ ഓഫർ; 1500 പേരിൽ നിന്നും ഫീസ് വാങ്ങിയ ഉടമ അറസ്റ്റിൽ

അജ്മാന്‍ ∙ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതിന് കുട്ടികളിൽ നിന്നു ഫീസ് ഇൗടാക്കിയ ഉടമയെ അജ്മാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 1500ലേറെ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ ഫീസ് ഈടാക്കിയിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വേനലവധിക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ തുറന്നതിന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയത്.

രക്ഷിതാക്കൾ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഉടമയെയും ജീവനക്കാരെയും കാണാനുമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അജ്മാൻ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ തലവൻ ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഷാലി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് അവർ സംഭവം എമിറേറ്റിലെ അൽ ജർഫ് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

40 വയസ്സുള്ള ഉടമയ്ക്ക് സ്കൂൾ നടത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസ റെഗുലേറ്ററിന്റെ ലൈസൻസ് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. മതിയായ രേഖകളില്ലാത്തതിനാലാണ് സ്കൂളിന് അനുമതി നൽകാത്തത്. എങ്കിലും സ്കൂളിലേയ്ക്ക് വിദ്യാർഥികളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകുകയും റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, പണം കൈപ്പറ്റി റസീപ്റ്റ് ഒപ്പിട്ടു നൽകുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ രക്ഷിതാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ ഉടമ ഓഫറുകൾ പോലും നൽകി.

പിന്നീട് ഉടമയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, പണം കൈപ്പറ്റിയതായി പ്രതി സമ്മതിച്ചു. അതിൽ ചിലത് താൻ ഉപയോഗിച്ചതായും മൊഴി നൽകി. പ്രതിയെ എവിടെനിന്നു എപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പണം തിരികെ നൽകുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം വീണ്ടെടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. സ്കൂളിന്റെ പേരു വിവരങ്ങളും പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

English Summary: Owner of closed UAE private school arrested after collecting fees from parents