ദോഹ∙ ഫുട്‌ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ലോകകപ്പ് പ്രമേയമാക്കിയുള്ള പ്രത്യേക ഡിസൈനുകളുമായി ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം ഖത്തറിന്റെ വാഹനങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും പ്രകടമായിത്തുടങ്ങി.

ലോകകപ്പിന് 51 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ രാജ്യമെങ്ങും ഫുട്‌ബോൾ താരങ്ങളുടെയും പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളുടെ ദേശീയ പതാകകളുടെയും മറ്റും ചിത്രങ്ങളും ഫ്ലക്‌സുകളും കൊടിതോരണങ്ങളും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ദോഹ മെട്രോ, കർവ ബസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതു ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിലും ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോയും ചിഹ്‌നങ്ങളും പ്രത്യേക ഡിസൈനുകളും പതിച്ചു. ദോഹ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകളിലെ ഭിത്തികൾ, എലിവേറ്ററുകൾ തുടങ്ങി എല്ലായിടങ്ങളും ലോകകപ്പ് പ്രമേയമാക്കിയുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്.

കോർണിഷിലെ കെട്ടിടങ്ങളിലെ അലങ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് (ചിത്രം-സലിം മാത്രാംക്കോട്ട്, ദ് പെനിൻസുല)

ദോഹ കോർണിഷ്, വെസ്റ്റ് ബേ, പേൾ ഖത്തർ, സ്‌പോർട്‌സ് സിറ്റി, അൽ റയാൻ, ദോഹ, അൽ വക്ര തുടങ്ങി നഗരത്തോടു ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങളിലെല്ലാം ഫുട്‌ബോളും ലോകകപ്പും പ്രമേയമാക്കിയുള്ള ഡിസൈനുകളും പതാകകളും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.

വെസ്റ്റ് ബേയിൽ സെനഗലിന്റെ സാഡിയോ മാനെ, ഘാനയുടെ ആൻഡ്രെ അയൂ, ജർമനിയുടെ മാനുവൽ നിയൂർ, ഖത്തറിന്റെ ഹസൻ അൽ ഹൈദോസ് എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്. 32 ടീമുകളുടെയും ദേശീയ പതാകകളും ഫുട്‌ബോൾ ആകൃതിയിൽ തയാറാക്കിയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അൽ സദ്ദ്, സൽവ റോഡ്, റമദ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഇന്റർസെക്‌ഷനുകളിൽ ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ ലഈബിന്റെ ചിത്രവും റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നൗ ഈസ് ഓൾ എന്ന ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ മുദ്രാവാക്യവും പതിച്ചുള്ള പോസ്റ്ററുകളും ഫ്ലക്‌സുകളുമാണ് പതിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാൽനടപ്പാതകളിലും ലോകകപ്പ് ആവേശം ഉയർന്നു.

വരും ആഴ്ചകളിലായി രാജ്യത്തെ പ്രവാസി, സ്വദേശി വീടുകളിലും വാഹനങ്ങളിലുമെല്ലാം പോസ്റ്ററുകളും അലങ്കാരങ്ങളും നിറയും. പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ (അഷ്ഗാൽ) കീഴിലെ റോഡുകളും പൊതുഇടങ്ങളും സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള സൂപ്പർവൈസറി കമ്മിറ്റിയാണ് രാജ്യത്തെ അലങ്കരിക്കാനുള്ള സീനാ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

കമ്മിറ്റി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും പ്രകാരം വേണം വീടുകൾ, വാഹനങ്ങൾ, സ്‌കൂളുകൾ, സർവകലാശാലകൾ, നഗരസഭാ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ അലങ്കരിക്കാൻ. സ്‌കൂളുകൾക്കും സർവകലാശാലകൾക്കും അലങ്കാരത്തിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന റജിസ്‌ട്രേഷൻ സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും.

നഗരസഭകളുടെയും പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളുടെയും സമയപരിധി ഈ മാസം 15നാണ് അവസാനിച്ചത്. നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് സീനാ പദ്ധതിക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ തുടക്കമിട്ടത്.

