ഖത്തറിലെത്താൻ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധം

ദോഹ∙ ലോകകപ്പ് കാണാനെത്തുന്ന ഹയാ കാർഡുടമകൾക്ക് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഖത്തർ. 6 വയസ്സു മുതലുള്ള യാത്രക്കാർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഹാജരാക്കണം. പുറപ്പെടുന്നതിനു 48 മണിക്കൂർ മുൻപ് പുറപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ അംഗീക‍ൃത സെന്ററുകളിൽ നിന്നെടുത്ത പിസിആർ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ മുൻപെടുത്ത റാപ്പി‍ഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ ഫലമാണു പരിഗണിക്കുക. 6 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഖത്തറിൽ നിന്നു മടങ്ങുന്ന മറ്റു യാത്രക്കാർക്കും മടക്കയാത്രയ്ക്ക് കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട.

കാണികൾക്ക് ഖത്തറിൽ കോവിഡ് പരിശോധനകളും ക്വാറന്റീനും ഇല്ല. ആശുപത്രികൾ,പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാസ്ക് നിർബന്ധം

18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള യാത്രക്കാർ ഇഹ്തെറാസ് ആപ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.

ആപ്പിലെ പച്ച നിറം കായിക വേദികളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ, ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.യാത്രക്കാർക്ക് രാജ്യത്തെ ഏതു ആശുപത്രികളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും സേവനം തേടാം,ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമില്ല. ഹയാ കാർഡുടമകൾക്കു സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സേവനം സൗജന്യം.

