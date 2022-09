ആദ്യ ഇ– ബസ് അടുത്തമാസം നിരത്തിലിറക്കാൻ ആർടിഎ

ദുബായ്∙ അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനകം 40 ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കുമെന്ന് ആർടിഎ. പൊതുഗതാഗതം പ്രകൃതി സൗഹൃദമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ ബസ് അടുത്ത മാസം എത്തുമെന്ന് ആർടിഎ ആസൂത്രണ, സുരക്ഷാ വകുപ്പ് മേധാവി നദാ ജാസിം പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ നിർമിക്കുന്നത്.

ആറു മാസം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓടിച്ച ശേഷം ആർടിഎ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരം നിർമാണക്കമ്പനി ദുബായിലെ നിരത്തുകൾക്കും കാലവസ്ഥയ്ക്കും ഇണങ്ങുന്ന ബസുകൾ നിർമിക്കുകയെന്നും നദാ പറഞ്ഞു. ബസുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളും നിർമിക്കും. 10 മിനിറ്റിനകം ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്യാധുനിക സ്റ്റേഷനുകളാണ് ആർടിഎയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.

2050 ആകുമ്പോഴേക്കും സമ്പൂർണ കാർബൺ രഹിത വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കാനാണ് ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ പദ്ധതി. നിലവിൽ 1600 ബസുകളാണ് ആർടിഎയ്ക്ക് കീഴിലുളളത്. ഇതിൽ പലതും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് ബസുകളാക്കി മാറ്റും.

English Summary : RTA to launch 40 electric buses within next two years