ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിൽ വഴക്ക്; ഒരാൾക്ക് പരുക്ക്, സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം

ജിസാൻ∙ രണ്ടു വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിക്കു പരുക്കേറ്റതിനെ കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ക്ലാസ് മുറിയിലാണു സംഭവം നടന്നത്. മറ്റൊരു വിദ്യാർഥി പകർത്തിയ വഴക്കിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലായിരുന്നു.

വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റം അടിപിടിയിലും ഒരാളുടെ പരുക്കിലും കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. ആൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള പബ്ലിക് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രണ്ടു വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായെന്നും അതിൽ ഒരാൾക്കു പരുക്കേറ്റതായും ജിസാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വക്താവ് അൽ അത്തസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സംഭവത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ ജിസാൻ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഉടൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ദിക്കണമെന്നു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.



സംഭവം നടന്നയുടനെ വിദ്യാർഥിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം നൽകിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായ വൈദ്യപരിശോധനകൾക്കു ശേഷം അന്നുതന്നെ വിദ്യാർഥി ആശുപത്രി വിട്ടു.

English Summary : Student ends up in hospital after exchange of blows with classmate in Jazan school