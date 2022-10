കലഹം; സൗദിയിൽ ആറു പേർ അറസ്റ്റിൽ

റിയാദ്∙ റിയാദ് മേഖലയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ള ധർമ ഗവർണറേറ്റിലെ ഒരു പൊതു സ്ഥാപനത്തിൽ കലഹമുണ്ടാക്കിയ മൂന്നു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പൗരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സ്നാപ്ചാറ്റ് വഴി വഴക്കിന്റെ വിഡിയോ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഗവർണറേറ്റിലെ പൊതുസ്ഥലത്തു വഴക്കിട്ട ഇവരെ ധർമ്മ ഗവർണറേറ്റിലെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി വക്താവ് പറഞ്ഞു.



മുൻ തർക്കമാണു വഴക്കിനു കാരണമെന്നു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനു കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും വക്താവ് പറഞ്ഞു.



