വിഡിയോ കോളിനിടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി, ചതി അറിഞ്ഞില്ല, ഭീഷണി; ദുബായിൽ യുവാവിനു ശിക്ഷ

ദുബായ് ∙ യുവതിയുടെ മോശം ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കള്‍ക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ 32 വയസ്സുകാരനു ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ആറു മാസത്തെ തടവു ശിക്ഷയാണ് ദുബായ് അപ്പീൽ കോടതി വിധിച്ചത്. ശിക്ഷാകാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇയാളെ നാടുകടത്തും. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നാണു കോടതി രേഖകളിൽ പറയുന്നു.

ഇരയായ യുവതിയും പ്രതിയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിൽ ആയിരുന്നു. ഈ അവസരം മുതലെടുത്തു വിഡിയോ കോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രതിയായ യുവാവ് ചില കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ എന്നു കരുതിയ യുവതി അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഒരു ദിവസം അവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ വന്നതോടെയാണ് ചതി മനസിലായത്.



ഈ വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ വിഡിയോ കോള്‍ വിളിക്കുമ്പോൾ എടുത്തതാണെന്നു യുവാവ് പറഞ്ഞു. 25,000 ദിർഹം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ യുവതിയുടെ മോശം ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും അവരുടെ പിതാവിനും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. യുവതി അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പണം നൽകിയെങ്കിലും യുവാവ് ദൃശ്യങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ ഫോണ്‍ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary : Jail term for youth in Dubai for capturing footage during video call