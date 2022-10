ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേള: ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി; ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീയും ഉഷാ ഉതുപ്പുമെത്തും

ദുബായ്∙ ‘വാക്കുകൾ പരക്കട്ടെ’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നവംബർ രണ്ടു മുതൽ 13 വരെ ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന 41–ാമത് രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയുടെ ഒരുക്കം പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകരായ ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി (എസ്ബിഎ) അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 95 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 2213 പ്രസാധകർ 15 ലക്ഷം തലക്കെട്ടുകളുമായി മേളയിലെ 18,000 മീറ്റർ സ്ഥലത്ത് അണിനിരക്കും. 2022 ലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരി ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ, ഇന്ത്യൻ–അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരൻ ദീപക് ചോപ്ര അടക്കം 125 പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരും ചിന്തകരും മറ്റും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു മേളയിൽ പങ്കെടുക്കും. പോപ്പ് ഗായിക ഉഷാ ഉതുപ്പ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെത്തുന്ന പ്രമുഖ കലാകാരി. ഇറ്റലിയാണ് ഇത്തവണത്തെ അതിഥി രാജ്യം.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 112 പ്രസാധകർ

ഇത്തവണ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു മനോരമ പബ്ലിക്കേഷൻസ് അടക്കം 112 പ്രസാധകർ പങ്കെടുക്കും. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ്. അറബ് ലോകത്തു നിന്ന് 1298, രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നിന്ന് 915 പ്രസാധകർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകരായ ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി (എസ്ബിഎ) ചെയർമാൻ അഹമ്മദ് റക്കാദ് അൽ അംറി പറഞ്ഞു. 339 പ്രസാധകരെ അണിനരത്തുന്ന യുഎഇയാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ. ഇൗജിപ്ത്–306, ലബനൻ–125, സിറിയ–95, യുകെ–61 എന്നിങ്ങനെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റു പ്രസാധകർ.

പ്രകാശനത്തിന് മുന്നൂറിലേറെ മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ

പ്രവാസികളുടേതും നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരുടേതുമുൾപ്പെടെ മുന്നൂറിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇത്തവണ മേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ പ്രസാധക സ്റ്റാളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏഴാം നമ്പർ ഹാളിലെ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിലായിരിക്കും ഇവയിൽ മിക്കതും പ്രകാശനം ചെയ്യുക. കൂടാതെ, വിവിധ സ്റ്റാളുകൾക്കു മുന്നിലും പ്രകാശനം നടക്കും. ഒട്ടേറെ മലയാളം എഴുത്തുകാരെയും പ്രസാധകർ മേളയിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇത്തവണ 10 പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ

ഇത്തവണ മേളയിൽ പുതുതായി 10 രാജ്യങ്ങൾ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്നു: ക്യൂബ, കോസ്റ്റ റിക്ക, ലൈബേരിയ, ഫിലിപ്പിൻസ്, അയർലൻഡ്, മാൾട്ട, മാലി, ജമൈക്ക, െഎസ് ലാൻഡ്, ഹംഗറി എന്നിവ.

57 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 129 അതിഥികൾ; 1,047 പരിപാടികൾ

57 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു 129 അതിഥികൾ ഇത്തവണത്തെ മേളയിൽ സാന്നിധ്യമറിയിക്കും. ഇവർ 1047 പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് കോ ഒാർഡിനേറ്റർ ഖൗല അൽ മുജൈനി പറഞ്ഞു. സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്ക് 15 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാർ, ബുദ്ധിജീവികൾ, കലാകാരന്മാർ എന്നിവരടക്കം 70 പ്രമുഖർ നേതൃത്വം നൽകും. പാനല്‍ ചർച്ചകൾ, ശിൽപശാലകൾ അടക്കമുള്ള 200 പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. ഇന്ത്യൻ വംശജയായ കനേഡിയൻ കവയിത്രി റുപി കൗർ, കാർട്ടൂണിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമായ ലിങ്കൺ പിയേഴ്സ്, ബ്രി‌ട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരൻ പികോ അയ്യർ, അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരൻ ഡി.ജെ.പാമർ, ഒാസ്ട്രേലിയൻ ഫാഷൻ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ മേഗൻ ഹെസ് എന്നിവരാണ് പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റു പ്രധാന എഴുത്തുകാർ. മുതിർന്നവർക്കുള്ള ശില്‍പശാലകളടക്കം 6 പുതിയ പരിപാടികളാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയെന്ന് എസ്ബിഎ പബ്ലിഷേഴ്സ് സർവീസസ് ഡയറക്ടർ മൻസൂർ അൽ ഹസ്സനി പറഞ്ഞു.

കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ

‘കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലോകത്തെ മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് മേളയിൽ ലഭ്യമാവുക. കൂടാതെ, പുസ്തക പ്രകാശനം, ചർച്ചകൾ, സെമിനാറുകൾ, ശിൽപശാലകൾ, സംവാദങ്ങൾ, കവിയരങ്ങ്, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികൾ, പാചക മേള, വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവയിലും സൗജന്യമായി പങ്കെടുക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് വായനക്കാർക്ക് കൈയൊപ്പോടു കൂടി പുസ്തകം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അപൂർവാവസരവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഷാർജയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക പദ്ധതി

ഗൾഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യാഘോഷമാണ് ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേള. പുസ്തകങ്ങൾ, വായന, സംസ്കാരം, സർഗാത്മകത എന്നിവ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകൾ പരക്കട്ടെ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന 12 ദിസത്തെ പരിപാടി ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇപ്രാവശ്യത്തെ അതിഥി രാജ്യമായ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒട്ടേറെ എഴുത്തുകാർ, ബുദ്ധിജീവികൾ, കലാകാരന്മാർ, പ്രസാധകർ എന്നിവർ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കും. ആയിരക്കണക്കിനു പ്രസാധകരെയും എഴുത്തുകാരെയും ചിന്തകരെയും കലാകാരന്മാരെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുന്ന പുസ്തകമേള ഷാർജയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക പദ്ധതിയാണെന്ന് അഹമദ് റക്കാദ് അൽ അംരി പറഞ്ഞു. യുഎഇ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഡോ.സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി 41 വർഷം മുൻപ് നട്ടുവളർത്തിയ ചെടിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഫലങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‌

ഇറ്റലി അതിഥി രാജ്യം

അതിഥി രാജ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇറ്റലി 17 പ്രത്യേക സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, 4 പാചക പരിപാടികൾ, 5 കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾ, 6 വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവയുമുണ്ടാകും. വയോള ആർഡൺ, ലുൽഗി ബല്ലേറിനി, അലസ്സാന്ദ്രോ ബറികോ, ഫ്രാൻസെസ്ക കൊറാഒ എന്നിവരടക്കം ഒട്ടേറെ പ്രമുഖ ഇറ്റാലിയൻ എഴുത്തുകാരും എത്തിച്ചേരും.

പ്രസാധകരുടെ സമ്മേളനം

പുസ്തകമേളയോടനുബന്ധിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ നവംബർ ഒന്നു വരെ ന‌ടക്കുന്ന 12–ാമത് പ്രസാധകരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ 230 അറബ് പ്രസാധകർ പങ്കെടുക്കും. പ്രസാധക മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിഹാരങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുക. 30 പ്രസംഗകർ 8 പാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കും.

നാഷനൽ ലൈബ്രറി സമ്മേളനം

നവംബർ 6, 7 തിയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന നാഷനൽ ലൈബ്രറി സമ്മേളനമാണ് മേളയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന പരിപാടി. അമേരിക്കൻ ലൈബ്രറി അസോസിയേഷനുമായി ചേർന്ന് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ 30 രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും.

ഷാർജ ഇന്റർനാഷനൽ ലൈബ്രറി സമ്മേളനം

ഷാർജ ഇന്റർനാഷനൽ ലൈബ്രറി സമ്മേളനത്തിന്റെ 9–ാം പതിപ്പ് നവംബർ 8 മുതൽ 10 വരെ മേളയുടെ വേദിയിൽ നടക്കും. രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള ലൈബ്രറിയന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പും വിദഗ്ധരുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും.

കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി 623 പരിപാടികൾ

14 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 45 പ്രഫഷനലുകളും വിദഗ്ധരും നേതൃത്വം നൽകുന്ന 623 പരിപാടികൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കും. ഇന്ത്യൻ പ്രസാധകർ അണനിരക്കുന്ന ഏഴാം നമ്പർ ഹാളിലും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കളിസ്ഥലം ഉണ്ടാകും.

123 സംഗീത–നാടക പരിപാടികൾ

22 കലാകാരന്മാർ അണിനരക്കുന്ന 123 സംഗീത–നാടക പരിപാടികൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ മേളയുടെ ആകർഷണങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നടക്കം ഒട്ടേറ കലാകാരന്മാർ എത്തിച്ചേരും.

കുക്കറി കോർണർ

കുക്കറി കോർണറിൽ ഇന്ത്യയടക്കം 9 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 8 ഷെഫുമാർ 30 പാചക പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. വിക്കി റത്നാനിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെത്തുന്ന പാചകവദഗ്ധൻ.

സമൂഹമാധ്യമ വിഭാഗത്തിൽ 30 ശിൽപശാലകൾ

ഏഴു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 10 വിദഗ്ധർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 30 ശിൽപശാലകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്‌റ്റേഷനിൽ നടക്കും. സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്ത്രങ്ങളും ക്രിയേറ്റീവ് ഉള്ളടക്കവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാന ഉള്ളടക്കം. ഹല ഹർബ്, ഹുസൈൻ അൽ അസത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും.

കോമിക് കോർണർ

16 വിഷയങ്ങളിൽ ശിൽപശാലകൾ ഉൾപ്പെടെ 188 പരിപാടികൾ കോമിക് കോർണറിൽ നടക്കും. കൂടാതെ, നാല് റോമിങ് ഷോകളുമുണ്ടായിരിക്കും.

ഷാർജ ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഖലാഫ്, ദുബായിലെ ഇറ്റാലിയൻ കോൺസൽ ജനറൽ ജുസപ്പെ ഫിനോഷ്യാറൊ, എസ്ബിഎ പബ്ലിഷേഴ്സ് സർവീസ് ഡയറക്ടർ മൻസൂർ അല് ഹസ്സാനി, എമിറേറ്റ്സ് പബ്ലിഷേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അലി ബിൻ ഹാതിം, എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്‌ടർ റാഷിദ് അൽ കൗസ്, സാലെം ഒമർ സാലെം എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Sharjah book fair to showcase over 1.5 million titles from 95 countries