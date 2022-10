സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്ക് 110 മെട്രോകൾ, 18 ട്രാമുകൾ

ദോഹ ∙ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ 110 മെട്രോ ട്രെയിനുകളും 18 ട്രാമുകളും സർവീസ് നടത്തും. 13 സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ പാർക്ക് ആൻഡ് റൈഡ് സൗകര്യവും ഒരുക്കും .

ദോഹ മെട്രോയുടെ 37 സ്‌റ്റേഷനുകളും ലുസൈൽ സിറ്റിയിൽ 7 ട്രാം സ്‌റ്റേഷനുകളുമാണ് കാണികൾക്ക് സുരക്ഷിത യാത്ര ഒരുക്കുന്നത്.

മെട്രോയും ട്രാമും 21 മണിക്കൂർ സർവീസ് നടത്തും. പുലർച്ചെ 6 മുതൽ പിറ്റേന്ന് 3 വരെയാണ് സർവീസ്. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ 9 മുതലും. . മെട്രോ ലിങ്ക് ഫീഡർ ബസുകൾ 43 ലൈനുകളിലായി സർവീസ് നടത്തും. മെട്രോ എക്‌സ്പ്രസ് (ഓൺ-ഡിമാൻഡ് സർവീസ്) രാവിലെ 6 മുതൽ ഉച്ചവരെ ലഭ്യമാണ്.

13 മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാർക്ക് ആൻഡ് റൈഡ് സൗകര്യമുണ്ട്.

13 ഇടങ്ങളിലായി 18,200 വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാം. ടൂർണമെന്റിനിടെ 30 മുതൽ 50 ശതമാനം പേർ മെട്രോ ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.

English Summary : 110 metro trains will run in Doha for 21 hours a day during FIFA World Cup days