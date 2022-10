മലാഫി ഹെൽത്ത് പോർട്ടൽ പുതിയ പതിപ്പ് ജൈടെക്സിൽ

അബുദാബി∙ രോഗികളുടെ ചികിത്സാ വിവരം ഏകീകൃത സംവിധാനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്ന മലാഫി ഹെൽത്ത് പോർട്ടലിന്റെ പരിഷ്ക്കരിച്ച പതിപ്പ് ജൈടെക്സിൽ പുറത്തിറക്കി.

മേഖലയിലെ ആദ്യ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് മലാഫി എന്ന് അബുദാബി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഡോക്ടർമാർക്കു ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ പരിശോധനകളുടെയും മരുന്നിന്റെയും ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാനാകും. യുഎഇ പാസ് ഉപയോഗിച്ച്

രോഗികൾക്കും ചികിത്സാ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളും എടുക്കാൻ സാധിക്കും. 2019ൽ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ അബുദാബിയിലെ മുഴുവൻ ആശുപത്രികളും ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളും ഇതു ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

ഇതുമൂലം രോഗനിർണയത്തിനായി ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ ഫലവും നൽകിയ മരുന്നും ഏതെന്നു ഏതു ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർക്കു മനസ്സിലാക്കാനും വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കുന്നു.

തുടർ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാനും ഡോക്ടർമാരെ ഇതു സഹായിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോ. ജമാൽ മുഹമ്മദ് അൽ കാബി പറഞ്ഞു.

