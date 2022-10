കിങ് ഫഹദ് തുറമുഖത്തെ എണ്ണ ചോർച്ച നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയെന്നു അധികൃതർ

ജിദ്ദ ∙ സൗദി അറേബ്യയിലെ യാമ്പുവിലെ കിങ് ഫഹദ് തുറമുഖത്ത്‌ എണ്ണ ചോർച്ച മൂലമുണ്ടായ മലിനീകരണത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതായി നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ മോണിറ്ററിങ് എൻവയോൺമെന്റൽ വക്താവ് അബ്ദുല്ല അൽ മുതൈരി പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ ഒന്നിനു രാവിലെ 11നു എണ്ണ ചോർച്ച മൂലമുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തുറമുഖ അധികൃതരിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതായി അൽ മുതൈരി പറഞ്ഞു.

തുടർന്നു യാൻബുവിലെ റോയൽ കമ്മീഷന്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ വിഭാഗവും അതിർത്തി രക്ഷാ സേനയും പരിശോധന നടത്തി. മലിനീകരണം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഏജൻസികളും ടീമുകളും രക്ഷാ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തുടർന്നു എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻസ് റൂം എൻജിനീയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയായിരുന്നു.



English Summary : Pollution caused by oil spills at Yanbu Port brought under control