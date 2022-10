‘പറക്കും ബൈക്കുകൾ’ നിർമിക്കാൻ അബുദാബി; വില 6.71 കോടി രൂപ!

അബുദാബി∙ ജപ്പാന്റെ പറക്കും ബൈക്ക് (ടുറിസിമോ) അടുത്ത വർഷം അബുദാബിയിൽ നിർമിക്കും. 6.71 കോടി രൂപ (30 ലക്ഷം ദിർഹം) വില വരുന്ന ഫ്ലൈയിങ് ബൈക്കാണ് അബുദാബിയിൽ നിർമിക്കുക. മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗമുള്ള ബൈക്കിൽ തുടർച്ചയായി 40 കി.മീ വരെ സഞ്ചരിക്കാം. ഒരു സീറ്റുള്ള പറക്കും ബൈക്കിന് 300 കിലോ ഭാരവും പരമാവധി 100 കിലോ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട്.

നിലവിൽ മാസത്തിൽ ജപ്പാനിൽ 5 ബൈക്കുകൾ വരെ നിർമിക്കുന്ന എയർവിൻസ് കമ്പനി അബുദാബി കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജർ യുമ ടേക്കനാക പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യുഎഇ കമ്പനിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല.

ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ബൈക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. ജപ്പാനിൽ ഇതുവരെ 10 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റതായും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി.

