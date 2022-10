റഷ്യൻ എണ്ണ വേണ്ട; 3 ലക്ഷം കോടി ഡോളർ കടന്ന് റിസർവ്; 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഗൾഫ് വിലസും!

പെട്രോളിയം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ലോകത്തിന് വേണ്ടാതാകും, എണ്ണവില ഇടിയും ഗൾഫ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ക്ഷീണിക്കും... അപ്പോൾ മലയാളികൾ ഉൾപ്പടെ ആയിരങ്ങൾക്ക് പ്രവാസം നഷ്ടമാകും...!! നമ്മളെ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നതാണിത്. ബാറ്ററി കാറുകൾ വ്യാപകമാവുന്നതോടെ അതു സംഭവിക്കുമെന്നു നമ്മളും ദീർഘനിശ്വാസം ഉതിർത്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴിതാ എല്ലാം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗൾഫ് എണ്ണയ്ക്ക് യൂറോപ്പിൽ ഉൾപ്പടെ ആവശ്യക്കാരേറുന്നു. എണ്ണ വില കുതിച്ചപ്പോൾ മലവെള്ളം പോലെ പാഞ്ഞൊഴുകിയെത്തിയ പണം എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും വളർച്ചയ്ക്കു കുതിപ്പാകുന്നു. തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുന്നു. രൂപയുടെ വിലയിടിഞ്ഞ് ഡോളറിന് 82 രൂപ കടന്നതോടെ ദിർഹവും റിയാലുമെല്ലാം മൂല്യമേറി. മലയാളിയുടെ കയ്യിൽ ശമ്പളമായും ബിസിനസ് വരുമാനമായും എത്തുന്ന പണം നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുമ്പോൾ മുൻപത്തേക്കാൾ വലുപ്പം! മരുഭൂമിയിലൊരു മരുപ്പച്ച കണ്ടപോലെ എങ്ങും ആശ്വാസവും ആഹ്ലാദവുമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാകെ.



∙ റഷ്യൻ എണ്ണ വേണ്ട, ഗൾഫ് മതി

മുൻപ് യൂറോപ്പിന്റെ ഊർജ ആവശ്യത്തിന്റെ 10% ഗൾഫിൽ നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് 20% വരെ വർധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നേരെ ഇരട്ടി. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിൽപ്പിന്നെയാണിത്. ഇനി ശൈത്യകാലവും കൂടി വരുമ്പോൾ തണുത്തു വിറയ്ക്കുന്ന യൂറോപ്യൻമാർക്ക് ചൂട് പകരാൻ വൈദ്യുതിയും എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും കൂടുതലായി വേണ്ടി വരും. അണിയറയിൽ വാണിജ്യ കരാറുകൾ അനേകം ‘സീൽ’ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഗൾഫിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഊർജം ഒഴുകും, ഗൾഫിലെ പണപ്പെട്ടികൾ നിർത്താതെ കിലുങ്ങും.

ഇതിനോടകം തന്നെ യുക്രെയ്‍ൻ യുദ്ധം മൂലം ഗൾഫ് മേഖലയ്ക്ക് ലഭിച്ച അധിക എണ്ണ വരുമാനം 3.5 ലക്ഷം കോടി (ട്രില്യൻ) ഡോളറാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിനു കോടി രൂപ. സങ്കൽപ്പിക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമായ തുക. ഈ വരുമാനം പുതിയ പദ്ധതികളായും ഉപഭോക്തൃ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ അധിക വിൽപ്പനയായും വരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഗൾഫിലാകെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നതാരാണ്? നമ്മൾ മലയാളികൾ!!! ഗൾഫിലെ പ്രവാസികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യാക്കാർക്കും അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം മലയാളികൾക്കുമാണല്ലോ.!

∙ ലോക നേതാക്കൾ മുഖംകാണിക്കുന്നു

പത്തായത്തിൽ നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എലി വയനാട്ടിൽനിന്നു വരും എന്ന ചൊല്ലു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗൾഫിലെ പത്തായങ്ങളിൽ നെല്ലുണ്ട്– അഥവാ എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും യഥേഷ്ടമുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശിച്ച ലോകനേതാക്കൾ അനേകരാണ്. ജർമൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് സ്കോൾസും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഗൾഫിൽ രാജ സ്ഥാനമാണല്ലോ സൗദി രാജകുടുംബത്തിന്. അവിടെച്ചെന്നു മുഖം കാണിക്കണമെന്ന് സായിപ്പൻമാർക്കെല്ലാം തോന്നൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല.

സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും ജിദ്ദയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു. ചിത്രം: Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP

ഇതേ പാശ്ചാത്യ സായിപ്പൻമാർ തന്നെ 2008ൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വന്നപ്പോൾ പ്രവചിച്ചതാണ്– ഗൾഫാകെ മുടിയും. മുകളിലേക്കു കെട്ടിപ്പൊക്കിയ അംബരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ആളില്ലാതാവും. വീണ്ടും മരുഭൂമിയാവും– ഉള്ളിലിരിപ്പ് പുറത്തു വന്നതാണ്. ലോകമാകെ പ്രചരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് ആഢ്യൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ അടിച്ചുവിട്ടതാണിതൊക്കെ. മാന്ദ്യം കഴിഞ്ഞും ഗൾഫ് വളർച്ച തുടർന്നു. ‘ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിന്റെ’ അന്ത്യം കുറിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും അറബി ചരിത്രത്തിന്റെ അവസാന അധ്യായം എഴുതാൻ ഇനി അധിക നാളില്ലെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞ പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിറ്റുകളും വിശകലന പടുക്കളുമുണ്ട്.

ടെസ്‌ലയുടെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലൊന്ന്. ചിത്രം: Tesla Model 3 / Official Site

ഒ‍ടുവിലെന്തായെന്നു ചോദിച്ചാൽ ടെസ്‌ലയുടെ ബാറ്ററി കാറുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കുറയുന്നു, വാങ്ങിയവർ വിറ്റുമാറുന്നു, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിപണിയിൽ ടെസ്‌ല കാറുകളുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നു.!!! ഗൾഫ് എണ്ണയ്ക്ക് ആവശ്യമേറി ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ സഖ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്പിലേക്ക് എണ്ണയൊഴുകും വഴികൾ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നു. സായിപ്പ് പറയുന്നു–ചതിക്കല്ലേ, പൊന്നു ഷേക്കേ...കല്ലിവല്ലി, കല്ലിവല്ലി...!!! അങ്ങനെ പവനായി ശവമായി! എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു! മലപ്പുറം കത്തി, മെഷീൻ ഗണ്ണ്, ബോംബ്, ഒലക്കേടെ മൂട്...!!!

∙ വർധിക്കുന്ന പെട്രോളിയം നിക്ഷേപം

പെട്രോളിയം ആവശ്യം കുറയുമെന്ന പാശ്ചാത്യ വിശകലനക്കാരുടെ വാക്കിൽ അമ്പരന്ന് ഏറെക്കാലമായി ഈ രംഗത്തെ നിക്ഷേപം കുറയുകയായിരുന്നു. എണ്ണക്കിണറുകൾ, റിഫൈനറികൾ, ഓയിൽ റിഗ്ഗുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ പുതിയ മുതൽമുടക്ക് വരാതായി. ഉത്പാദനവും കുറഞ്ഞു. ആ ട്രെൻഡ് തിരിയുകയാണ്–മൂലധന നിക്ഷേപം വർധിക്കുന്നു. എണ്ണ ഉത്പാദനം പ്രതിദിനം 13 മില്യൻ (1 മില്യൻ= 10 ലക്ഷം) ബാരലിൽനിന്ന് 16 മില്യൻ ബാരലിലേക്ക് വർധിക്കുകയാണ്. ഖത്തർ അവരുടെ നോർത്ത്ഫീൽഡ് പ്രകൃതിവാതക ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഖത്തറാകും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന് വാതകം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന രാജ്യം, അല്ലാതെ റഷ്യയല്ല. ലോകത്തെ ആകെ എൽഎൻജി ഗ്യാസ് ഉത്പാദനത്തിന്റെ 33% ഖത്തറിൽ നിന്നാവും.

ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക്–സൗദി, ഖത്തർ, യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ, കുവൈത്ത്– അടുത്ത 5 വർഷം കൊണ്ട് 3.5 ലക്ഷം കോടി ഡോളർ എണ്ണവരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നാണു കണക്കു കൂട്ടൽ. റഷ്യയുടെ എണ്ണയും ഗ്യാസും കൂടുതലായി കിഴക്കോട്ട് ചൈനയിലേക്കും മറ്റും കൂടുതൽ ഒഴുകുമ്പോൾ ഗൾഫിന്റെ എണ്ണയും ഗ്യാസും കൂടുതൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകും. സൗദിയുടെ ധനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് അൽ ജഡാൻ പറയുന്നത് അധികമായി കിട്ടിയ എണ്ണപ്പണം തൽക്കാലം ചെലവിടാതെ സൗദിയുടെ പരമാധികാര ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നാണ്. യുക്രെയ്‍ൻ യുദ്ധത്തോടെ എണ്ണവില ഉയർന്ന് ബാരലിന് 123 ഡോളർ വരെ എത്തിയതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ അധിക വരുമാനമാണിത്. മിക്ക ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ബാരലിന് 60 ഡോളർ പ്രതീക്ഷിച്ചിടത്താണ് ഈ അധിക വരുമാനം. അതോടെ കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ പോലെ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഞ്ചിത കടം കുറയുകയാണ്.

സൗദിയുടെ സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച അധിക വരുമാനം അടുത്ത വർഷം മുതൽ പലവിധ പദ്ധതി നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി ചെലവിടും. സൗദിയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കോണിൽ നിയോം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന 100 മൈൽ നീളമുള്ള കെട്ടിടനഗരം പോലുള്ള പദ്ധതികൾ ഉദാഹരണം. എത്ര ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് അതു സൃഷ്ടിക്കുക!!

∙ 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഗൾഫ് മേധാശക്തി

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗൾഫിന് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നോ അത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും തുടരുമെന്ന് പാശ്ചാത്യരുടെ ഏറ്റവും വരേണ്യ സാമ്പത്തിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ ‘ഇക്കോണമിസ്റ്റിന്’ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഇറാനും ഈജിപ്തും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തര വരുമാനത്തിന്റെ (ജിഡിപി) 60% ഗൾഫിൽ നിന്നാണ്. അത് ഇനിയും വർധിക്കും. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് 3 ലക്ഷം കോടി ഡോളർ റിസർവ് ധനമുണ്ട്. അത് മുതൽമുടക്കായി പല മേഖലകളിലേക്കും വരും.

ഇനിയും 20 വർഷത്തേക്ക് എണ്ണ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ മുടക്കും. അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി വളരും. അല്ലാതെ എണ്ണയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് മഠയത്തരം കാണിക്കാനില്ല. 2045നു ശേഷം പെട്രോളിയം ആവശ്യം കുറയാമെന്ന് അവരും കരുതുന്നുണ്ട്. അതിനു കരുതൽ എടുക്കുന്നുമുണ്ട്.

പക്ഷേ ഹൈടെക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ വൻ നിക്ഷേപം നടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്കു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നമ്മുടെ യുവതീയുവാക്കൾക്കാണ് അതിന്റെ ഗുണം. ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക– ലോകമാകെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരിൽ 20 ശതമാനത്തിനു മാത്രമാണ് അതേ രാജ്യത്തു തന്നെ പിആറോ (പെർമനന്റ് റസിഡൻസ്) പൗരത്വമോ ലഭിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവർ തിരികെ കേരളത്തിലേക്കു വരികയല്ല, ഗൾഫിലേക്കു പോകുകയാണ്. അവർക്ക് അവസരങ്ങളാണു വരുന്നത്.

∙ ദുബായ് അടുത്ത ലണ്ടനോ, ഹോങ്കോങ്ങോ?

ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രവും വാണിജ്യ കേന്ദ്രവുമായി ദുബായ് വൻ വളർച്ച നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രയാണം ലോകസാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതിനാണത്രെ. ലോകസാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനങ്ങളായ ലണ്ടനും ഹോങ്കോങ്ങും തളരുകയാണ്. ബ്രെക്സിറ്റ് വന്നതോടെ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ ലണ്ടനിലെ ആസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചു, ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ദുഃസ്സഹമായതോടെ ഹോങ്കോങ്ങും പാശ്ചാത്യർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോഴതാ ദുബായ് ഉയരുന്നു. ഏതു രാജ്യവുമായും ബിസിനസ് ഇടപാട് നടത്താവുന്ന നഗരമായി, ലോക സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി ദുബായ് വളരുന്നു.

∙ ആഡംബരകാർ വിൽപന സൂചനയോ!

ഇക്കൊല്ലം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആഡംബര കാറുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ 20% വർധനയെന്നു വിലയിരുത്തൽ. പോർഷെ, മസറാറ്റി, മെഴ്സീഡിസ്, ബിഎംഡബ്ല്യു, ഔഡി, റോൾസ് റോയ്സ് പോലുള്ള കാറുകൾ ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റഴിയുകയാണ്. ഗൾഫിൽ പണമൊഴുക്കിന്റെ സൂചന കൂടിയായിട്ടാണ് ഇത്തരം കാറുകളുടെ വിൽപ്പന കരുതപ്പെടുന്നത്. ഒരു തരം സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ സൂചിക. അതിൽ തന്നെ ഇത്തരം കാറുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് യുഎഇയാണ്. ദുബായ് അതിലും ഒന്നാമൻ.

∙ സർവതും റഷ്യയിലേക്ക്, ദുബായിൽ നിന്ന്!

റഷ്യൻ വിപണിയിലേക്ക് യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉപഭോക്തൃ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതിൽ നിരോധനമുണ്ട്. സ്റ്റാർ ബക്ക്സ് പോലുള്ള കാപ്പിക്കടകളും പെപ്സി പോലുള്ള കോളകളും റഷ്യയിൽ വിൽപ്പന നിർത്തി. സ്കോച്ച് വിസ്ക്കി സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ നിന്ന് റഷ്യയിലേക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്യാതായി. അപ്പോൾ നേട്ടമുണ്ടായത് ലോക വാണിജ്യ നഗരമായ ദുബായ്ക്കാണ്. സർവതും കപ്പൽ കയറി റഷ്യയിലേക്ക് പോകുന്നു. യൂറോപ്പിൽനിന്ന് ദുബായിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെനിന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക. ഇതായി രീതി. ചോക്‌ലേറ്റുകൾ പോലും ഇങ്ങനെ കപ്പൽ കയറുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും യുഎഇക്കാണ്. വരും മാസങ്ങളിൽ ഗൾഫിലെ ഉപഭോക്തൃ വിപണിയിലും ആഘോഷങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം കൂടുതലായി പ്രതിഫലിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും മറ്റും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലായേക്കാം.

English Summary: How Global Energy Crisis Helps Gulf Countries to Create Much Stronger Influence