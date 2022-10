എണ്ണ വിപണിയുടെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമം: സൗദി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി

റിയാദ് ∙ സൗദി അറേബ്യ റഷ്യയുടെ പക്ഷം ചേരുന്നില്ലെന്നും എണ്ണ വിപണിയുടെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സൗദി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി അദേൽ അൽ ജുബൈർ പറഞ്ഞു. എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം പ്രതിദിനം 2 ദശലക്ഷം ബാരൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒപെക് പ്ലസ് തീരുമാനം ഉപയോക്താക്കൾക്കും നിർമാതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒപെക്കിൽ അംഗങ്ങളായ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ മന്ത്രിമാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ അടുത്ത മാസം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന വെട്ടിക്കുറവ് അംഗീകരിച്ചു.



ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം 22 രാജ്യങ്ങൾ ഐകകണ്ഠ്യേനയാണ് എടുത്തത്. വിപണികൾ ഇതിനോട് വളരെ അനുകൂലമായാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary : Saudi Arabia trying to ensure stability of oil markets and not siding with Russia: Minister