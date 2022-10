ലിറ്റിൽ ഡ്രോ: ഒന്നാം സമ്മാന നേട്ടവുമായി ഏഴു മലയാളികൾ; 5000 ദിർഹം വീതം

ദുബായ്∙ ഇൗ മാസം 14ന് നടന്ന ലിറ്റിൽ ഡ്രോ നറുക്കെടുപ്പിൽ ഏഴു മലയാളികൾ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടി. 534 ആണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്ന നമ്പർ.10, 20 ദിർഹം ആയിരുന്നു ഭാഗ്യശാലികൾ ടിക്കറ്റെടുക്കാൻ ചെലവഴിച്ചത്. മൂന്നു പേരുടെ നമ്പർ ഒന്നായതിനാൽ മൂന്നു പേർക്കും 5000 ദിർഹം വീതവും ആറു പേർക്ക് 2,500 ദിർഹം വീതവും ലഭിച്ചു. നവാസ് കുന്നത്ത്, പ്രശാന്ത് കുമാർ, ജയകുമാർ വിജയൻ എന്നിവരടക്കം ഏഴു മലയാളികൾക്കാണു സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.



ഇവർക്ക് ഒരു റാഫിൾ ‍ഡ്രോയുടെ എൻട്രി കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡിസംബർ 28ന് എടുക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുക. 20 ദിർഹത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ ആയതുകൊണ്ടു രണ്ടു ലക്ഷം ദിർഹവും 10 ദിർഹത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം ദിർഹവും വരെ നേടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

