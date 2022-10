എണ്ണ വിപണി, റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ പ്രതിസന്ധി, വിഷൻ 2023; നയം വ്യക്തമാക്കി സൽമാൻ രാജാവ്

ജിദ്ദ ∙ എണ്ണ വിപണിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനും സന്തുലിതമാക്കുന്നതിനും രാജ്യം കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു. ശൂറ കൗൺസിലിന്റെ എട്ടാം സമ്മേളനത്തിന്റെ മൂന്നാം വർഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെയാണ് രാജാവ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സെഷനിലെ വെർച്വൽ പ്രസംഗത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ വിദേശ, ആഭ്യന്തര നയങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ രാജാവ് വിശദീകരിച്ചു. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനും സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല അൽ ഷെയ്ഖിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് കൗൺസിൽ സമ്മേളനം നടന്നത്.

രാജ്യം സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ വികസന പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണെന്നും ഇപ്പോൾ വിഷൻ 2030 ന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണെന്നും സൽമാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കച്ചവട അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുകയും പൗരന്മാരെ ശാക്തീകരിക്കുകയും സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ഇടപെടൽ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ പ്രതിസന്ധിക്ക് സമാധാനപരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് സൗദി അറേബ്യയുടെ നിലപാട് രാജാവ് ആവർത്തിച്ചു. അറബ്, ഇസ്‌ലാമിക ലോകത്തെ മുൻനിര രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്തിക്കാട്ടി സൗദി അറേബ്യ അതിന്റെ സ്ഥാപിതമായ കാലം മുതൽ തന്നെ രണ്ടു വിശുദ്ധ പള്ളികളുടെയും ഇസ്‌ലാമിന്റെയും മുസ്‌ലിംങ്ങളുടെയും സേവനത്തിൽ അതിന്റെ കടമകൾ നിർവഹിച്ചുവരുന്നതായി രാജാവ് പറഞ്ഞു.

സൗദി അറേബ്യ അന്നും ഇന്നും സമാധാനത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാനവികതയുടെ വിളക്കുമാടവുമാണ്. ലോകസമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലും അധിഷ്ഠിതമായ രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ രാജാവ് ലോകത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും വിവരിച്ചു. റഷ്യൻ-യുക്രെയ്നിയൻ പ്രതിസന്ധിക്ക് സമാധാനപരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനവും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

യെമനിൽ യുഎൻ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉടമ്പടി രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരത്തിനും പ്രതിസന്ധിക്കും അറുതി വരുത്തുമെന്നും രാജാവ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആണവ ബാധ്യതകൾ അടിയന്തരമായി നിറവേറ്റണമെന്നും രാജ്യാന്തര ആണവോർജ ഏജൻസിയുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്നും ഇറാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അയൽരാജ്യങ്ങളുമായും രാജ്യാന്തര സമൂഹവുമായും ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താൻ ഇറാനോട് ഗൗരവമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന് ന്യായവും സമഗ്രവുമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഗൾഫ് സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വിഷൻ 2030 ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള സമർപണത്തിന് എല്ലാ സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജീവനക്കാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു.

English Summary : King Salman speech in inauguration of the third year of Saudi Shoura Council’s eighth session