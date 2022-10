ലോകകപ്പ് ദിനങ്ങളിൽ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നവംബർ മുതൽ പിഎച്ച്സികളിൽ 70% വെർച്വൽ കൺസൽറ്റേഷൻ

ദോഹ∙ നവംബർ ഒന്നു മുതൽ രാജ്യത്തെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളിൽ 70% വെർച്വൽ കൺസൽറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലെത്തിയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച 30% രോഗികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. പ്രാഥമിക പരിചരണ കോർപറേഷന്റെതാണ് (പിഎച്ച്‌സിസി) പ്രഖ്യാപനം.

ലോകകപ്പ് സമയത്ത് ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലെ സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഇ-സേവനങ്ങൾ, വെർച്വൽ, ഓൺലൈൻ സെഷനുകൾ ആയിരിക്കും പ്രധാനമായും നടപ്പാക്കുക. ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിത്.

ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ



∙ നവംബറിലേക്ക് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ കൺസൽറ്റേഷനും വെർച്വൽ ആക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് രോഗികൾക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.



∙ ഡോക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അനുവദിക്കും.

∙ മരുന്നുകൾ ആവശ്യമായ രോഗികൾക്ക് ടെലിഫോൺ മുഖേന മരുന്നുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഹോം ഡെലിവറി ആവശ്യപ്പെടാം.

∙ഇ-ജാസയിലൂടെ ഓൺലൈനിൽ രോഗാവധി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്.

∙ അപ്പോയ്ൻമെന്റിന് അപേക്ഷ, ഹെൽത്ത് കാർഡ് റജിസ്‌ട്രേഷൻ, ആശ്രിതരെ ചേർക്കൽ, ഫാമിലി ഫിസിഷ്യനെ മാറ്റൽ, ഹെൽത്ത് സെന്റർ മാറ്റം, ഹെൽത്ത് കാർഡ് പുതുക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി നർ ആ കോം മൊബൈൽ ആപ്, പിഎച്ച്‌സിസി വെബ്‌സൈറ്റ് എന്നിവയിലൂടെ ഇ-സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം.

∙ ഫാമിലി മെഡിസിൻ, പീഡിയാട്രിക്, ഡെന്റൽ നടപടികൾ, ഇഎൻടി, ഡെർമെറ്റോളജി, കാൻസർ സ്‌ക്രീനിങ്, ഒഫ്താൽമോളജി എന്നീ ക്ലിനിക്കുകളിൽ അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്കായി നേരിട്ടെത്താം.

∙ കൺസൽറ്റേഷൻ, അപ്പോയ്ൻമെന്റ് എന്നിവയ്ക്കായി 16000 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം.

English Summary : 70% consultations to be virtual at PHCC from next month