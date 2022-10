ഭിന്നശേഷിക്കാരോട് വിവേചനമില്ല; സൗദിയിൽ കരടുനിയമത്തിന് ശൂറ അംഗീകാരം

റിയാദ്∙ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് തുല്യ അവസരം നൽകി സൗദി അറേബ്യ. വൈകല്യ വിവേചനം പാടില്ലെന്നും എല്ലാ മേഖലകളിലും തുല്യ അവസരങ്ങൾ നൽകണമെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്ന കരടു നിയമത്തിന് സൗദി ശൂറ കൗൺസിൽ അംഗികാരം നൽകി. വികലാംഗരെ ശാക്തീകരിക്കാനും അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനും നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. വികലാംഗരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് സർക്കാർ, സർക്കാരിതര തലങ്ങളിൽ തന്ത്രങ്ങളും നയങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തൽ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ, ഡിസൈനുകൾ എന്നിവ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

English Summary : Saudi Shoura Council approved the draft law on rights of people with disabilities