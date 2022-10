ഭക്ഷണമില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, തൊഴിലില്ലാത്ത ഭർത്താവ്, രോഗിയായ ഭാര്യ; 17 വർഷത്തിനു ശേഷം തമിഴ് കുടുംബം നാട്ടിലേക്ക്

ദുബായ്∙ കൃത്യമായി ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാത്ത കഠിനദിനങ്ങൾ, സ്കൂളിൽ പോകാത്ത കുട്ടികൾ, തൊഴിലില്ലാത്ത ഭർത്താവ്, രോഗിയായ ഭാര്യ, ജയിൽ ശിക്ഷ, നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാതെ വർഷങ്ങൾ..– ഇതായിരുന്നു ലക്ഷങ്ങളുടെ കടക്കെണിയിലകപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ദുരിതത്തിലായ തമിഴ് കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ. 17 വർഷമായി നാട്ടിൽ പോകാത്ത ഇൗ ആറംഗ കുടുംബം ഒടുവിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് ആശ്വാസത്തിന്റെ വിമാനം കയറി. ബാങ്ക് ലോൺ കേസുകൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിച്ചവർ, മറ്റു സഹായങ്ങൾ നൽകിയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, ഔട്ട് പാസും യാത്രാ രേഖകളും അനുവദിച്ച ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്, ധനസഹായം നൽകിയ സുമനസ്സുകൾ, തങ്ങളുടെ കദനകഥ ലോകത്തിന് മുന്നിലെത്തിച്ച മാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്കു ഹൃദയംനിറഞ്ഞ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ നാട്ടിലേക്കു മ‌‌ടങ്ങിയത്.



തമിഴ്‌നാട് മധുരയ്ക്കടുത്തെ ശിവഗംഗൈ സ്വദേശി കാര്‍ത്തികേയന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, ഭാര്യ കവിത, 2 പെൺകുട്ടികളും 2 ആൺകുട്ടികളുമടക്കം 16, 14, 12, 10 വീതം വയസുള്ള,നാല് കുട്ടികള്‍ എന്നിവരാണു കഴിഞ്ഞ 17 വർഷമായി യുഎഇയിൽ ദുരിതത്തിലായിരുന്നത്. 2005 സെപ്റ്റംബറിൽ യുഎഇയിലെത്തിയതാണ് ഇൗ കുടുംബം. പാർട്ണർഷിപ്പില്‍ ബിസിനസ് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നു ലക്ഷം ദിർഹം കൈക്കലാക്കി ദുബായിലെ പിആർഒ ആയ ഒരു തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വഴിയാധാരം ആയതെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആരോപണം.

ജോലിയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കവിത തന്റെ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ചു വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷത്തോളം ദിർഹം വായ്പയെടുത്താണ് പണം നൽകിയത്. വായ്പ തിരിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഇവർക്കെതിരെ ബാങ്കുകൾ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യുകയും പൊലീസ് പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ കവിതയും കാർത്തിക്കും ഒരാഴ്ചയോളം തടവു ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. പാസ്പോർ‌ട്ടുകൾ ജാമ്യം വച്ചാണ് അന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്. കുട്ടികൾ നാലു പേരും പിറന്നത് ദുബായിലായിരുന്നു. ഇളയ രണ്ടു കുട്ടികൾ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്ന ചെറിയൊരു മുറിയിലും. താമസ രേഖകളില്ലാത്തതിനാലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണവും ആരെയും സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കവിത തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

താമസ സ്ഥലത്തെ വാടക കുടിശ്ശിക വർധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്നു പലപ്പോഴും പുറത്താക്കി. ഭക്ഷണമോ താമസ സ്ഥലമോ ഇല്ലാതെ കുടുംബം ദിവസങ്ങളോളം പെരുവഴിയിലുമായിട്ടുണ്ട്. പാര്‍ക്കിലും പള്ളിയങ്കണത്തിലും കിടന്നായിരുന്നു രാത്രി വെളുപ്പിച്ചത്. പോഷകാഹാരം ലഭിക്കാതെ മക്കളുടെ ആരോഗ്യം മോശമായി. ഇവർക്ക് പാസ്‌പോര്‍ട്ടുമില്ലായിരുന്നു. കവിതയുടെയും ആരോഗ്യം നശിച്ചു വിവിധ രോഗങ്ങള്‍ അലട്ടിത്തുടങ്ങി. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് 2015 ഏപ്രിലില്‍ കുടുംബം ആദ്യമായി ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിനെ സമീപിച്ച് സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. പക്ഷേ, വലിയ തുക ബാങ്കു വായ്പകളുള്ളതിനാൽ അധികൃതർക്കും സഹായം നൽകുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ടായിരുന്നു.

ദുരിതക്കാഴ്ച ആദ്യം ലോകത്തെ കാണിച്ചത് മനോരമ ഒാണ്‍ലൈൻ

കുടുംബത്തിന്റെ ദുരിത കഥ മനോരമ ഒാൺലൈനാണ് ആദ്യമായി 2015 ഒക്ടോബർ 27ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായഹസ്തം ലഭിച്ചു. പിറ്റേന്ന് മനോരമ പത്രത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വാർത്ത കണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും യുഎഇയുടെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ സഹായം നൽകി. ഒട്ടേറെ പേർ ദുബായ് ഇത്തിസാലാത്ത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനടുത്തെ ഇവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് നേരിട്ട് ചെന്ന് റഫ്രിജറേറ്റർ, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, പാചകവാതകം, കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങളടക്കം സഹായം കൈമാറി. എങ്കിലും വൻ തുക ബാങ്കിലടക്കാനുള്ളതിനാൽ ഇവർക്ക് താമസ രേഖകൾ ശരിയാക്കാനോ നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചുപോകാനോ സാധിച്ചില്ല.

ഇവരുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബാങ്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ വഴിയില്ലാത്തതിനാൽ അതു നീണ്ടുപോയി. ഇതിനിടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ അവശ്യ വസ്തുക്കളും മറ്റും എത്തിച്ചതിനാൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീട് പലരുടെയും സഹായത്തോടെ ബാങ്ക് കേസുകൾ ഒാരോന്നായി ഒത്തുതീർപ്പാക്കി. ഒടുവിൽ, യുഎഇയിലേക്ക് ഇനിയൊരു മടങ്ങി വരവില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇവർ യാത്രയായി. കവിതയ്ക്ക് നാട്ടിൽ ഒരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട്. മക്കളെ എത്രയും പെട്ടെന്നു സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് അവരുടെ ഭാവി ശോഭനമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

English Summary: Tamil family returns home after 17 years of struggle life in UAE