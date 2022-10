ലോകകപ്പ് ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കാൻ ഖത്തർ ലൈവിലേക്ക് പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര സംഗീതജ്ഞർ

ദോഹ ∙ കളിയാരാധകർക്കായി ഖത്തർ ലൈവിന്റെ വേദി പങ്കിടാൻ ലോകപ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞരും ഗായകരും ദോഹയിലെത്തും.

പോസ്റ്റ് മലോൺ, റോബി വില്യംസ്, മറൂൺ 5 തുടങ്ങിയവരാണ് ഖത്തർ ലൈവിന്റെ പരിപാടികളിലേക്ക് എത്തുക. ഡിസംബർ 5ന് ദോഹ ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൽ പ്രശസ്ത റാപ്പറും അമേരിക്കൻ ഗാനരചയിതാവുമായ പോസ്റ്റ് മലോൺ എത്തും. 8ന് ഇംഗ്ലിഷ് പോപ് സ്റ്റാർ റോബി വില്യമും 13ന് മറൂൺ-5 ഉം എത്തുമെന്ന് ഖത്തർ ലൈവ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് അക്ബർ അൽ ബേക്കർ, ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഖത്തർ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർ നാസർ അൽ ഖാദർ, ഹമദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസർ എൻജി.ബദർ മുഹമ്മദ് അൽമീർ എന്നിവരാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞരുടെ പരിപാടികളാണ് ഖത്തർ ലൈവ് നടത്തുന്നത്. ഈ മാസം 21ന് എൻറിക്ക് ഇഗ്‌ലിയാസിന്റെയും നവംബർ 20ന് ബ്ലാക്ക് ഐഡ് പിയാസിന്റെയും ഷോകളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ലോകകപ്പിനിടെ 60 രാജ്യാന്തര ഡിജെമാരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ, ഇരുപതിലധികം മെഗാ ഇവന്റുകൾ, കുടുംബ വിനോദ പരിപാടികൾ, 6 മുൻനിര സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പരിപാടികളാണ് ഖത്തർ ലൈവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 3 ലക്ഷത്തിലധികം കാണികളെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ലുസൈൽ മൾട്ടിപർപ്പസ് ഹാളിൽ 3 കുടുംബ സൗഹൃദ വിനോദ പരിപാടികളും നടക്കും.

8 സംഗീത മേളകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡേ ഡ്രീം ഫെസ്റ്റിവലും ദോഹ ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൽ അരങ്ങേറും. മേഖലയിലെ വിഖ്യാത ഡിജെമാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

English Summary : Top international musicians to perform in Qatar Live during the World Cup