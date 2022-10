എണ്ണ ഉൽപാദനം: സൗദി തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച് യുഎഇ, കുവൈത്ത്

അബുദാബി/കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ ഊർജ സ്ഥിരതയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും പിന്തുണ നൽകാൻ സൗദിക്കൊപ്പം പൂർണമായി നിലകൊള്ളുമെന്ന് യുഎഇയും കുവൈത്തും വ്യക്തമാക്കി. എണ്ണ ഉൽപാദനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒപെക് പ്ലസ് തീരുമാനത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുതെന്ന സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും ഇരുരാജ്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : UAE and Kuwait confirmed unwavering stance with Saudi in oil production cut