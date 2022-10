യൂണിയന്‍ കോപിന് ദുബായ് ചേംബറിന്റെ സിഎസ്ആര്‍ ലേബല്‍

ദുബായ്∙ തുടര്‍ച്ചയായ പത്താം തവണയും യൂണിയന്‍ കോപിന് ദുബായ് ചേംബര്‍ കോര്‍പറേറ്റ് സോഷ്യല്‍ റെസ്‍പോണ്‍സിബിലിറ്റി (സിഎസ്ആര്‍) ലേബല്‍ സമ്മാനിച്ചു. യൂണിയന്‍ കോപിന്റെ സാമൂഹിക രംഗത്തെ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരവാദിത്തപൂര്‍ണമായ പ്രവര്‍ത്തന രീതികള്‍ പിന്തുടരാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതക്കും പ്രകൃതി സൗഹൃദവും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഈ നേട്ടം.

സമൂഹത്തിൽ ഗുണപരമായ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്നതിനാല്‍ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തത്തിന് യൂണിയന്‍കോപ് എപ്പോഴും മുന്‍ഗണന നല്‍കിയിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സിഎസ്ആര്‍ ലേബല്‍ പത്താം തവണയും ലഭിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലപ്രാപ്‍തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാന്‍ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സാമൂഹിക സംഘങ്ങളെയും സഹായിക്കുക വഴി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ പിന്തുണയേകാനുള്ള യൂണിയന്‍ കോപിന്റെപ്രതിബദ്ധത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.

English Summary: Union Coop awarded the Dubai Chamber CSR Label for the tenth consecutive time