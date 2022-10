വിദേശത്തു നിന്നു വരുന്നവർക്ക് എത്ര സ്വർണം കൊണ്ടു വരാം?

നാട്ടിലേക്കു പോകുവല്ലേ, പറ്റുന്നത്രയും സ്വർണം കൊണ്ടുപോയേക്കാം എന്നു പ്രവാസികൾക്കാഗ്രഹമുണ്ടാകും. എന്നാൽ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്കു പോരുമ്പോൾ നികുതി ഒടുക്കാതെ കൊണ്ടുവരാവുന്ന സ്വർണത്തിന് കസ്റ്റംസ് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരുഷ യാത്രക്കാരനാണെങ്കിൽ 50,000 രൂപ വരെയും വനിതായാത്രക്കാരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുമുള്ള സ്വർണം കൊണ്ടുവരാനേ കസ്റ്റംസിന്റെ അനുമതിയുള്ളു. ഇത് ആഭരണമായി തന്നെ വേണമെന്നില്ല,സ്വർണ നാണയമോ, ബിസ്ക്കറ്റോ ആയി വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാനാകും



ഇതടക്കം സ്വർണാഭരണം വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടേ. സ്വർണത്തിനും ആഭരണത്തിന്റെ പണിക്കൂലിക്കും നികുതി നൽകേണ്ടി വരുമോ? അനുദിനം സ്വർണ വില മാറികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നികുതി കണക്കാക്കുന്നതെങ്ങനെ? ഇങ്ങനെ ആഭരണം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോള്‍ പലരെയും അലട്ടുന്ന നിരവധി സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്ന നികുതി മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയാണ്. അവ വിൽക്കുമ്പോഴാകട്ടെ ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ട നികുതിയും ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ട നികുതിയും കണക്കാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണാഭരണത്തിന്റെ നികുതികളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ഇത്തവണത്തെ മനോരമ ഓൺലൈൻ–മലബാർ ഗോൾഡ് റസ്പോൺസബിൾ ഗോൾഡ് വിഡിയോ സീരീസിൽ.

കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും ക്രിയാത്മകമായും സ്വർണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയെന്നതാണ് റസ്പോൺസബിൾ ഗോൾഡ് വിഡിയോ സീരീസിന്റെ ലക്ഷ്യം. സ്വർണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏതുതരം സംശയങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം സ്വർണ നിക്ഷേപരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ഈ വിഡിയോ പരമ്പരയിലൂടെ നൽകുന്നു.

പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ സ്വർണത്തിന് നികുതി നൽകണോ? വിവാഹത്തിന് വധുവിന് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്ന സ്വർണത്തിനും നികുതി നൽകണോ? എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ സംശയങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നതിൽ പലർക്കും ധാരണയില്ല. റസ്പോൺസബിൾ ഗോൾഡ് വിഡിയോ സീരീസിലൂടെ 'സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴും നികുതിയെങ്ങനെ' എന്ന് ഇത്തവണ വിഡിയോയിൽ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുൻനിര ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരിലൊരാളായ സുബിൻ വി ആർ ആണ്

മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് സ്വർണത്തിന്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്വ‍ർണാഭരണത്തിന്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴുമുള്ള നികുതി ബാധ്യതകളെ ക്കുറിച്ച് കൃത്യമായറിയുക. ബഹുഭൂരിപക്ഷം മലയാളികൾക്കും അറിവില്ലാത്ത ആഭരണത്തിന്റെ നികുതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ചൂണ്ടുപലകയാകും ഇത്തവണത്തെ റസ്പോൺസബിൾ ഗോൾഡ് വിഡിയോ സീരീസ്.

ജ്വല്ലറി, നിക്ഷേപം, വൈറ്റ് ഗോൾഡ്, ശുദ്ധത, കരുതൽ, പണയം വയ്ക്കൽ, വിൽക്കൽ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെ സ്വർണത്തിന്റെ എല്ലാ ഉപയോഗ സാധ്യതകളെയും പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമാകും ഗോൾഡ് വിഡിയോ സീരീസിൽ ഉണ്ടാകുക. 8 വിഡിയോകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് മാസത്തെ ക്യാംപെയ്നാണ് റസ്പോൺസബിൾ ഗോൾഡ് വിഡിയോ സീരിസ്.

റസ്പോൺസബിൾ സിറ്റിസൻ ക്യാംപെയ്ൻ

സമൂഹത്തോടും സഹജീവികളോടും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളവരാകാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹിക അവബോധന പദ്ധതിയാണ് മനോരമ ഓൺലൈൻ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സുമായി ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന റസ്പോൺസബിൾ സിറ്റിസൻ. പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ, നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തിലേക്കെത്തിക്കാനായി നടത്തിയ ടാക്സ്പെയർ മത്സരം വൻ വിജയമായിരുന്നു. മൽസര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ വിതരണം ചെയ്തു. ഓരോ പവൻ സ്വർണനാണയവും സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് വിജയികൾക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത്.

