ഈ വർഷം ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ സൗദി അനുവദിച്ച് രണ്ടു ദശലക്ഷത്തിലേറെ വീസകൾ

മക്ക∙ ഈ വർഷത്തെ ഉംറ സീസൺ ആരംഭിച്ച ജൂലൈ 30 മുതൽ ഇതുവരെ ലോകത്തെ 176 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലേറെ വീസകൾ സൗദി അറേബ്യ അനുവദിച്ചതായി കണക്കുകൾ.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉംറ തീർഥാടകരെ അയക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്തോനീഷ്യ ഒന്നാമതെത്തി. ഇറാഖ്, തുർക്കി, പാക്കികിസ്ഥാൻ, മലേഷ്യ, ഇന്ത്യ, അസർബൈജാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്തോനീഷ്യയ്ക്ക് പിന്നിൽ. 150 ഉംറ സേവന കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും തീർഥാടകർക്ക് രാജ്യത്ത് എത്തിയതുമുതൽ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നതുവരെ മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നു ഹജ്, ഉംറ, സന്ദർശന ദേശീയ കമ്മിറ്റി അംഗം ഹാനി അൽ ഒമൈരി പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉംറ തീർഥാടകരുടെ ഒഴുക്ക് വർധിക്കാൻ വരും കാലയളവ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അതേസമയം മുഹറം മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ മക്ക പള്ളി സന്ദർശിച്ച ആഭ്യന്തര, വിദേശ ഉംറ തീർഥാടകരുടെയും ആരാധകരുടെയും എണ്ണം 30 ദശലക്ഷത്തിലേറെ എത്തിയതായി ഇരു ഹറമുകളുടെയും കാര്യങ്ങളുടെ ജനറൽ പ്രസിഡൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ മദീനയിലെ പ്രവാചകന്റെ പള്ളി സന്ദർശിക്കുകയും പ്രാർഥിക്കുകയും ചെയ്തവർ 40 ദശലക്ഷത്തിലേറെയും വരും. തീർഥാടകർക്കും ആരാധകർക്കും ആത്മീയമായി ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവരുടെ ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് നിർമിത ബുദ്ധിയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇരു ഹറമുകളിലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Over 2mln Umrah visas issued for pilgrims from 176 countries during current season