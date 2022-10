പെട്രോളിന്റെ ലഭ്യത കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ സൗദിയിലുണ്ടെന്ന് ഊർജ മന്ത്രി

റിയാദ് ∙ പെട്രോളിയത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ സൗദിയിലുണ്ടെന്ന് ഊർജ മന്ത്രി അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും പോലെ ആകാൻ കഴിയുമായിരുന്ന 40 വർഷം തങ്ങൾ പാഴാക്കി എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ആരംഭിച്ച വ്യവസായത്തിനുള്ള ദേശീയ പരിപാടിയുടെ സെക‌്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

പെട്രോകെമിക്കലുകളുടെ ആവശ്യകതയിൽ ആറ് ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി. സൗദി വിഷൻ 2030 ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണം കൈവരിക്കുന്നതിനും, എണ്ണ ഇതര കയറ്റുമതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

English Summary : Saudi Arabia has an ambitious program as an alternative for oil, says Energy minister