ജെസിബി അവാർഡ്: ചുരുക്ക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ സന്തോഷത്തിൽ ഷീലാ ടോമി; പ്രവാസികൾക്കും ആഹ്ളാദം

ദോഹ ∙ ദോഹയിലെ മലയാളി എഴുത്തുകാരി ഷീലാ ടോമിയുടെ നോവൽ 'വല്ലി'യുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ 2022ലെ ജെസിബി സാഹിത്യ അവാർ‍ഡ് അഞ്ചാം എഡിഷന്റെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളുൾപ്പെടുന്ന ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചത് പ്രവാസ ലോകത്ത് ആഹ്ളാദം പരത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊൽക്കത്തയിലാണ് ചുരുക്കപ്പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഗൾഫിൽ നിന്നു ഒരെഴുത്തുകാരിക്ക് ഇത്തരമൊരു അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്. വയനാട് മാനന്തവാടി പയ്യമ്പള്ളി സ്വദേശിനിയായ ഷീലാ ടോമിയുടെ ആദ്യ നോവലായ വല്ലി ജയശ്രീ കളത്തിലാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുകയുള്ള (25 ലക്ഷം രൂപ) അവാർഡാണ് ജെസിബി. ജേതാവിനെ നവംബർ 19ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.

ജയശ്രീയും ഷീല ടോമിയും

തന്റെ പുസ്തകം ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷവും ആത്മസംതൃപ്തിയും ഉണ്ടെന്നു ഷീലാ ടോമി മനോരമ ഒാൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു. ‘ഇന്ത്യയിലെ അതിപ്രഗത്ഭരായ എഴുത്തുകാരും അക്കാദമീഷ്യന്‍സും ഒക്കെയടങ്ങുന്ന ഒരു ജൂറി, എന്‍റെ ആദ്യ നോവല്‍ മികച്ചതെന്ന് വിലയിരുത്തുക വലിയ അംഗീകാരമാണ്. ജയശ്രീയോടും ഇംഗ്ലീഷ് വല്ലിയുടെ എഡിറ്റര്‍ രാഹുല്‍ സോണിയോടും പ്രസാധകര്‍ ഹാര്‍പ്പര്‍ കോളിന്‍സിനോടും ഞാന്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.



അന്തിമ ഫലം എന്തായാലും സാരമില്ല, വല്ലിയുടെ മൂല്യം അവര്‍ കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യം. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം വല്ലി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോള്‍ എന്‍റെ നാടും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരും ലോകത്തിനു മുമ്പില്‍ വെളിച്ചപ്പെട്ടതില്‍ അഭിമാനം തോന്നി. അല്‍പം പരിഭ്രമവും ഇല്ലാതില്ല. എത്ര വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്‍റെമേല്‍ ഭരമേല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന പരിഭ്രമം. ഇന്നോളം വല്ലിക്കൊപ്പം നിന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും എന്‍റെ സ്നേഹം’– ഷീല പറഞ്ഞു.

ജെസിബിയുടെ അഞ്ചു വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായി ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലിടം നേടുന്ന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വിവർത്തനങ്ങളാണ്. 10 പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോങ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇവ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ബംഗാളിയിൽ നിന്ന് അരുണവ സിൻഹ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ മനോരഞ്ജൻ ബ്യാപാരിയുടെ ഇമാൻ, നപ്പാളിൽ നിന്ന് അജിത് ബരാൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ചൂദൻ കബിമോയുടെ സോങ് ഒാഫ് ദ് സോയിൽ, ബരാന്‍ ഫാറൂഖി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഖാലിദ് ജാവദിൻ്റെ ദ് പാരഡൈസ് ഒാഫ് ഫൂഡ്, ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീയുടെ ഡെയ്സി റോക് വെൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ടോംബ് ഒാഫ് സാൻഡ് എന്നിവയാണ് ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ.



വയനാടൻ ജീവിതവും ചരിത്രവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും പശ്ചാത്തലമാക്കി എഴുതിയ വല്ലി മലയാളത്തിൽ മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയിരുന്നു. ബഹ്റൈനിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന ബെന്യാമിന്റെ നോവൽ ‘ജാസ്മിൻ ഡേയ്സ്’ (മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ) 2018ൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായിരുന്നു.

