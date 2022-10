അർബുദ രോഗനിർണയത്തിനു സൗദിയിൽ ഇ-പ്ലാറ്റ്ഫോം; മധ്യപൂർവദേശത്ത് ആദ്യം

റിയാദ് ∙ അർബുദ രോഗനിർണയത്തിനു മധ്യപൂർവദേശത്തെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചതായി സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അർബുദ രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന ആരോഗ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ റിയാദിലെ വെർച്വൽ ആരോഗ്യ ആശുപത്രി ആസ്ഥാനത്താണ് അർബുദ രോഗത്തിനുള്ള ഇ-പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചത്.



സബ്‌ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റികളിൽ വിദഗ്ധരായ സൗദി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. സൗദി ടെലികോം കമ്പനിയുമായി (എസ്‌ടിസി) പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഓങ്കോളജിക്കായി ഇ-പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ അറിവും അനുഭവങ്ങളും കൈമാറുന്നതിന് ഇ-പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹായിക്കും.

ഇ–പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചില ഡോക്ടർമാർ, സൗദിയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും സ്തനാർബുദം ബാധിച്ച നിരവധി കേസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

