തിരക്കുള്ള ഹൈവേയിൽ ‘തലതിരിഞ്ഞ’ ഡ്രൈവിങ്ങ്, എല്ലാം ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞു; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

അജ്മാൻ ∙ തിരക്കേറിയ ഹൈവേയുടെ എതിർദിശയിലേയ്ക്ക് അതിവേഗം സഞ്ചരിച്ച് ഉൾറോഡിൽ സ്റ്റണ്ട് നടത്തിയ 26 കാരനായ ഗൾഫ് പൗരനെ അജ്മാൻ പൊലീസിന്റെ ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോൾ വിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളുടെ അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞു രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നയാളുടെ വിഡിയോ പൊലീസ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു. ഇയാളുടെ നീക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പൊലീസ് ട്രാക്ക് ചെയ്‌തതെന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വിഡിയോയിലുണ്ട്. ഇതിനൊടുവിൽ അറസ്റ്റു നടക്കുകയും വാഹനം കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു. ഓപറേഷൻ റൂമിലെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അശ്രദ്ധമായ കാറോടിച്ച ഡ്രൈവറെ കണ്ടെത്തി ട്രാക്ക് ചെയ്തതായി അജ്മാൻ പൊലീസിലെ ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോൾസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ലഫ്. കേണൽ സെയ്ഫ് അബ്ദുല്ല അൽ ഫലാസി പറഞ്ഞു.

خلال ساعتين فقط شرطة عجمان تضبط سائق مركبة قاد بطيش وتهور وعرض حياة الآخرين لخطر pic.twitter.com/W2xFQviXDo — ‏ajmanpoliceghq (@ajmanpoliceghq) October 23, 2022

സ്റ്റണ്ട് ഷോ പല റോഡുകളിൽ

വിപരീത ദിശയിൽ വാഹനമോടിച്ച ശേഷം ഒരു റസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലേക്കാണ് കാർ പോയത്. അവിടെ ഒരു ഉൾറോഡിൽ ഡ്രിഫ്റ്റിങ് സ്റ്റണ്ട് നടത്തി. ഇതു മറ്റൊരു നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിലും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ട്രാഫിക് പട്രോളിങ് സംഘം ഇയാളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അൽ തല്ല ഏരിയയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗുരുതരമായ ഒട്ടേറെ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾ കാരണം വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആറു മാസത്തേയ്ക്ക് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തതായി ലഫ്. കേണൽ സെയ്ഫ് അൽ ഫലാസി പറഞ്ഞു.

തന്റെ ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും സുരക്ഷയും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് 2000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. ട്രാഫിക്കിന്റെ എതിർ ദിശയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് 600 ദിർഹവും ട്രാഫിക് സൂചനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് 500 ദിർഹവും പിഴ ചുമത്തി. ഇയാൾ നേരത്തെ മറ്റു ഒട്ടേറെ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയതായും 17,650 ദിർഹം പിഴ ഈടാക്കിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ ലൈസൻസ് ആറു മാസത്തേയ്ക്ക് പൊലീസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായും രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലൈസൻസിൽ ആകെ ബ്ലാക്ക് പോയിൻ്റുകൾ–46.

ഇയാളുടെ വാഹനം 127 ദിവസത്തേക്ക് കണ്ടുകെട്ടും. യുഎഇയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും നിരക്കാത്തതും റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും താമസക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ വാഹനമോടിക്കുന്നവരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

