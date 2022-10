ജാസി–അസി ജോഡി തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞു, ചതിച്ചെന്ന് ഒരാൾ, പെൺ സൗഹൃദം; ടിക് ടോക്ക് ‘കപ്പിൾ’സിനു സംഭവിച്ചത്

ഷാർജ ∙ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലായിരുന്ന ജാസി–അസി ജോഡി തമ്മിൽത്തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞു. ഇക്കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ടിക് ടോക്കിലെ വൈറൽ. വർഷങ്ങളായി സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ഇവർ വളരെ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ജാസി (26) എന്ന ജാസിലിന്റെയും പാലക്കാട് ഒലവക്കോട് സ്വദേശി ആഷിഖി(27)ന്റെയും ‘അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ച’ സൗഹൃദ ജീവിതം പ്രവാസികൾക്കും ടിക്ടോക് പിന്തുടർന്നവർക്കും ഹരമായിരുന്നു. ഷാർജ അൽ നഹ്ദയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഇരുവരുടെയും ജീവിതം മനോരമ ഒാൺലൈനും 'വനിത'യും അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

ജാസിയെ കൈവിട്ട് അസി മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി സൗഹൃദത്തിലായതാണ് തല്ലുകൂടാനും തുടർന്ന് വേർപിരിയാനും കാരണമായതെന്നാണ് ഇവർ ടിക് ടോക്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിഡിയോകളിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരും മുഖത്ത് മർദനമേറ്റ പാടുകളോടെയാണ് വിഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. തന്നിൽനിന്നു അകന്നുപോയ അസിയെ കാണാൻ അവന്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാരിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇരുവരും ചേർന്ന് മർദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതുസംബന്ധമായ വിഡിയോകളിൽ ജാസി ആരോപിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ, തന്റെ കാര്യത്തിൽ ജാസി അമിതമായി ഇടപെട്ടിരുന്നതായും തന്റെ മാതാവ് നാട്ടിൽ നിന്നു നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സുഹൃത്ത് അതിനെ എതിർത്തതായും അസി പറയുന്നു. അതേസമയം, യുഎഇയിലെ തങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതം മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താൽ പ്രശ്നത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇരുവരും പരസ്പരം മാറി നിൽക്കാനും അതുവഴി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാനുമുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇൗ അടിപിടിയെന്നും ഇവരുടെ ഫോളോവേഴ്സിനിടയിൽ സംശയമുണ്ട്.

ടിക് ടോക് വിഡിയോയിൽ ജാസി സംസാരിക്കുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം.

വേഷവിധാനവും വിഡിയോസും ശ്രദ്ധനേടി

‘കൈയിൽ ലേഡീസ് ഹാൻഡ് ബാഗ്, മുഖത്ത് റോസ് പൗഡർ, ചുണ്ടിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്, സെറ്റ് ചെയ്ത പുരികം, അണിയിച്ചൊരുക്കിയ കൺപീലികൾ, വേഷം പാന്റ്സും ഷേർട്ടും’ ഇതായിരുന്നു ജാസിയുടെ വേഷവിധാനം. ഏഴു വർഷമായി യുഎഇയിലുള്ള ഇരുവരും ഇണപിരിയാത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞാടുന്ന ഇവരുടെ 'കപ്പിൾ വിഡിയോസ്' ടിക് ടോകിലൂടെ പതിവായി കണ്ടിരുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ. ജാസി സുന്ദരിയായ യുവതിയെ പോലെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആഷിയാണെങ്കിൽ, നിബിഡമായ താടി വളർത്തി ഒത്ത പുരുഷനായും. ഇരുവരും തമ്മിൽ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് സൗഹൃദം ആരംഭിച്ചത്. അത് പിന്നീട് യുഎഇയിലെത്തിയിട്ടും തുടരുകയായിരുന്നു.

പരിചയപ്പെട്ട വഴി, ഇതുവരെയുള്ള ബന്ധം

ഏഴു വർഷം മുൻപ് നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായിരുന്നു ആഷി. കളിപ്പിരാന്തിൽ കറങ്ങിനടക്കാത്ത ഇടങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ജാസിയുടെ വീട്ടിനടുത്തും എത്തുന്നത്. അന്ന് ആഷി പങ്കെടുക്കുന്ന സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ കാണാൻ ജാസിയുമെത്തിയിരുന്നു, ജാസിയുടെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന കൂട്ടുകാരിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ജാസിയും ആഷിയും തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയോ നോട്ടം കൈമാറുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ആഷി ജസിയുടെ കൂടെയുള്ള സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു മോഹിച്ചു. ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് ദാഹിച്ചപ്പോൾ ആഷിയും സഹകളിക്കാരിൽ ചിലരും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ചെന്നത് ജാസിയുടെ വീട്ടിൽ. അവിടെ ജാസിയെ കണ്ടതോടെ ആഷിയുടെ മനസിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയോടുള്ള 'മുഹബ്ബത്ത്' പോയി, പകരം അതിലേറെ സുന്ദരനായ ജാസിയുടെ മുഖമാണ് ഇടം പിടിച്ചത്. അന്നവർ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുകയും ഗാഢ സൗഹൃദത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഹൃദയ വാതിലുകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീട് ജാസി യുഎഇയിലെത്തി. ദുബായിലെ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റായി ജോലി ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ, ആഷിയുടെ മുഖം മനസിൽ നിന്ന് മായില്ലെന്ന് അന്നാണ് ജാസിക്ക് മനസിലായത്. ഉറ്റ സുഹൃത്തിന് സന്ദർശക വീസ അയച്ചുകൊടുത്തു ഇവിടേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. കുറച്ച് കാലം ഷാർജയിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചു. പിന്നീട്, അബുദാബിയിലെ ഒരു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ജോലി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആഷി അങ്ങോട്ട് പോയി. പക്ഷേ, പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ തിരിച്ചുവരാൻ ആഷിയോട് ജാസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറച്ച് കാലം റാസൽഖൈമയിലും ആഷി ജോലി ചെയ്തെങ്കിലും വൈകാതെ ജാസിയുമായി ഒന്നിച്ചു.

ആദ്യം മ്യൂസിക്കൽ ഡബ് മാഷിലൂടെയാണ് ജാസി–ആഷി ടീം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചുവടുവച്ചത്. അന്ന് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കായിരുന്നു പരിപാടി. 2015ൽ ടിക് ടോക് സജീവമായതോടെ ഇരുവരും ചേർന്ന് ഒറ്റയ്ക്കും പിന്നീട് 'കപ്പിൾ വിഡിയോ'യും ചെയ്തു തുടങ്ങി. കപ്പിൾ വിഡിയോയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഹിറ്റായത്. ഇതിന് ഫി മെയിൽ ആരാധകരാണ് കൂടുതലും. ടിക് ടോക്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ് പെരുകാൻ അധികമസമയം വേണ്ടിവന്നില്ല. വിവിധ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾക്കും മറ്റും പങ്കെടുത്തായിരുന്നു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം. ഇരുവരും ചേർന്ന് ചില ബിസിനസ് പ്ലാനുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി വാദിച്ചിരുന്ന ഇരുവരും സമാധാനവും നന്തോഷവുമുള്ള ഭാവി ജിവിതമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാണ് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

English Summary: What happened to the Tik Tok Couple jasil and ashique