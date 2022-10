റിയാദ് ∙ സൗദിയിൽ ഇന്നു (ചൊവ്വ) ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്നതിനാല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഗ്രഹണ നമസ്‌കാരം നിര്‍വഹിക്കണമെന്ന് ഇസ്‍ലാമിക കാര്യമന്ത്രാലയം എല്ലാ പള്ളി ഇമാമുമാരോടും നിര്‍ദേശിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 3.50 വരെയാണ് ഭാഗിക ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക.

സൗദിയില്‍ 40 ശതമാനം ഗ്രഹണം അറാറില്‍ ദൃശ്യമാകും. സകാക, അല്‍ ജൗഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആദ്യം ദൃശ്യമാകുക. ഉച്ചക്ക് 1.08 നാണ് ഇവിടെ ഗ്രഹണം തുടങ്ങുക. ഏറ്റവും അവസാനം അഥവാ 1.51ന് ജിസാനിലും നജ്‌റാനിലും ദൃശ്യമാകും.

English Summary : Saudi calls imams of all mosques to conduct eclipse prayer today afternoon