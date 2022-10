റിയാദ് ∙ ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ സൗദി അറേബ്യക്ക് നേതൃപരമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ രാജകുമാരൻ. രാജ്യാന്തര സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിനും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും തീവ്രവാദം ഭീഷണിയാണെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഡാകർ ഇന്റർനാഷനൽ ഫോറം ഓൺ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പ്രസംഗിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഘർഷങ്ങൾക്കുള്ള സമാധാനപരമായ പരിഹാരത്തിനും സമഗ്ര സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും സൗദി അറേബ്യ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. നീതിപരമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ബഹുമുഖ ആഗോള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ മറികടക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും ഫൈസൽ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു. 2060 ഓടെ മൊത്തം സീറോ എമിഷൻ കൈവരിക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയും പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

