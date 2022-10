സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്; അറബ് പൗരന് യുഎഇയിൽ 10 വർഷം തടവ്, നാടുകടത്തും

അബുദാബി∙ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറബ് പൗരനെ 10 വർഷം തടവിനും ശിക്ഷാ കാലാവധിക്കു ശേഷം നാടുകടത്തുന്നതിനും

അബുദാബി ഫെഡറൽ ക്രിമിനൽ അപ്പീൽ കോടതി വിധിച്ചു. ഉപരോധം, സാമ്പത്തി വെട്ടിപ്പ്, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി പ്രതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രണ്ടു കമ്പനികൾക്കെതിരെയും കോടതി കേസെടുത്തു.

പിടിച്ചെടുത്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടു കമ്പനികളുടെയും 39 ദശലക്ഷം ദിർഹം വരുന്ന ഫണ്ട് കണ്ടുകെട്ടും. ഓരോ കമ്പനിക്കും 500,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തുകയും രണ്ടു കമ്പനികളും അടച്ചുപൂട്ടുകയും െചയ്തു.

യുഎഇയുടെ നിയമപാലകരും സെൻട്രൽ ബാങ്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റും സംയുക്തമായി സഹകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു കേസിൽ വളരെപ്പെട്ടെന്നു തന്നെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞത്.

യുഎഇയെ സംരക്ഷിക്കാനും രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ ശക്തമായ തീരുമാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

English Summary : Arab national sentenced to 10 years in prison for financial fraud