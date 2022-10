റിയാദ് ∙ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍ സൗദി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ അധ്യക്ഷനായി. റിയാദിലെ യമാമ കൊട്ടാരത്തില്‍ നടന്ന പ്രതിവാര മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിലാണ് കിരീടാവകാശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്.

സെപ്തംബർ 27നു മുഹമ്മദ്‌ ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് രാജകീയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കിരീടാവകാശി മന്ത്രിസഭയിൽ അധ്യക്ഷനാകുന്നത്.



English Summary: Saudi crown prince chaired the cabinet for the first time after becoming prime minister