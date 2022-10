മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നു സൗദി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

റിയാദ് ∙ ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും രോഗലക്ഷണമുള്ളവരുള്ളിടത്തും ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലും മാസ്‌ക് ധരിക്കണമെന്ന് സൗദി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. രാജ്യം ശൈത്യകാലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെ പകര്‍ച്ചപ്പനിയടക്കമുള്ള രോഗങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ സമയത്ത് പുറത്തുവരുന്ന ചെറുകണികകള്‍ വഴി രോഗ വ്യാപനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

മൂക്കൊലിപ്പ്, തൊണ്ടവേദന, വരണ്ട ചുമ, തലവേദന, 38 ഡിഗ്രിയില്‍ കൂടുതലുള്ള ശരീരോഷ്മാവ് എന്നിവയാണ് കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങള്‍. രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള ഏക പോംവഴി മാസ്‌ക് ധരിക്കലും കണ്ണിലും വായയിലും നേരിട്ട് തൊടാതിരിക്കലുമാണ്. കൈ കഴുകുകയും തുമ്മുമ്പോഴും ചുമക്കുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Engliish Summary : Saudi Ministry of Health requires people to wear masks while in gatherings and health centres