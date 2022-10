മക്കയിൽ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു രണ്ടു മരണം

മക്ക∙ മക്കയിൽ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു രണ്ടു പേർ മരിക്കുകയും ഒൻപതു പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ബസിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നു. മക്ക റുസൈഫ പാലത്തിലാണ് 50 യാത്രക്കാരുമായി പോയ ബസ് ഇന്നലെ(ചെവ്വ) രാത്രി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

പാലത്തിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദി റെഡ് ക്രസന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ മക്ക മേഖല ടീം ഉടൻ തന്നെ 6 ആംബുലൻസ് ടീമുകളെ അപകട സ്ഥലത്തേക്കയച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരും മരിച്ചവരും ഏതു രാജ്യക്കാരാണെന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല. പരുക്കേറ്റവരെ അൽനൂർ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്കും അൽ സാഹിറിലെ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി.

English Summary: Two died in bus accident in Saudi