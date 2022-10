റിയാദ്∙ സൗദിയിൽ ഹോട്ടൽ മുറികൾ വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായി ടൂറിസം മന്ത്രി അഹമ്മദ് അൽ ഖത്വീബ്. രാജ്യത്ത് സീസൺ ആഘോഷങ്ങളും പരിപാടികളും നടക്കുന്നതിനാൽ അവർക്കെല്ലാം മതിയായ താമസ സൗകര്യമൊരുക്കാനാണ് ഹോട്ടൽ മുറികളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നത്.

പുതുതായി 12,000 ഹോട്ടൽ മുറികൾ തുറക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ ഹോട്ടലുകളിൽ പുതുതായി കൂടുതൽ മുറികൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും പുതിയ ഹോട്ടലുകൾ ആരംഭിക്കാനും ലൈസൻസ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

റിസോർട്ട് ടൂറിസത്തിനുപുറമെ യുനെസ്‌കോയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അഞ്ച് പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ രാജ്യത്തിനുണ്ട്. ഏതുതരം വിനോദസഞ്ചാരികളെയും ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ട വൈവിധ്യമാർന്ന വിനോദസഞ്ചാര വിഭവശേഷി രാജ്യത്തിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



