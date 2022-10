പഴമയുടെ ശേഖരങ്ങൾ ഒരുക്കി ആർട് മിൽ മ്യൂസിയം നിർമാണം തുടങ്ങി

ദോഹ∙ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അപൂർവ ശേഖരങ്ങളുമായി ഖത്തറിന്റെ ആർട് മിൽ മ്യൂസിയം 2030ൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും. 1850 മുതലുള്ള രാജ്യാന്തര ശേഖരങ്ങളിലൂടെ ആഗോള തലത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സംസ്‌കാരങ്ങളാണ് മ്യൂസിയത്തിലുള്ളത്.

പഴയ ദോഹ പോർട്ടിലെ ഖത്തർ ഫ്ലോർ മിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുരാതന കെട്ടിടമാണ് ആർട് മിൽ മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് ഡയറക്ടർ കാതറിൻ ഗ്രീനിയർ വ്യക്തമാക്കി. 'ഖത്തർ ഫ്ലോർ മിൽ വെയർഹൗസ്-ധാന്യപ്പൊടിയിൽ നിന്ന് കലയിലേക്ക്’ എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. മ്യൂസിയത്തിന്റെ വീക്ഷണം, വാസ്തുവിദ്യാ പദ്ധതി, സിഗ്‌നേച്ചർ ഗാർഡൻ എന്നിവയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രദർശനം. വിഷ്വൽ ആർട്, വാസ്തുവിദ്യ, ഡിസൈൻ, സിനിമകൾ, ഫാഷൻ, ക്രാഫ്റ്റ് എന്നിവയെല്ലാം മ്യൂസിയത്തിലുണ്ടാകും. ഇതിനോട് ചേർന്നാണ് ക്രിയേറ്റീവ് വില്ലേജ് നിർമിക്കുക. ഇവിടെ കലാസൃഷ്ടികൾ ചെയ്യാം, സംഗീതം കേൾക്കാം. മ്യൂസിയത്തിന്റെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു. വാസ്തുവിദ്യാ രംഗത പ്രിറ്റ്‌സ്‌ക്കർ പുരസ്‌കാര ജേതാവ് അലെജാൻഡ്രോ അറാവെനയാണ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഡിസൈൻ. കോർണിഷിൽ ആർട് മിൽ മ്യൂസിയം കൂടി വരുന്നതോടെ പൂർണമായും ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായി കോർണിഷ് മാറും. മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് ആർട്, മിയ പാർക്ക്, ഖത്തർ ദേശീയ മ്യൂസിയം എന്നിവയാണ് നിലവിൽ കോർണിഷിലുള്ള മ്യൂസിയങ്ങൾ. ഖത്തറിനെ മേഖലയിലെ സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനാണ് ഖത്തർ മ്യൂസിയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

English Summary : Art Mill Museum, scheduled to open in 2030, will house diverse international collections from 1850 to present