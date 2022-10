ദോഹ∙ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇഹ്‌തെറാസ് വ്യവസ്ഥ നവംബർ ഒന്നു മുതൽ ഒഴിവാക്കി. വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണ് പ്രഖ്യാപനം. നവംബർ 1 മുതൽ ഇഹ്‌തെറാസ് വ്യവസ്ഥ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രം മതിയെന്ന മന്ത്രാസഭാ തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇളവ് നൽകിയത്.

പൊതു,സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലെ വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങൾ, ജിംനേഷ്യങ്ങൾ, കായിക ഇവന്റുകളുടെ വേദികൾ, കോൺഫറൻസുകൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, കഫേകൾ, അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്കുകൾ, വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ബ്യൂട്ടി സലൂണുകൾ, വിവാഹ വേദികൾ, നീന്തൽ കുളങ്ങൾ, വാട്ടർ പാർക്കുകൾ സിനിമ തിയറ്ററുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവംബർ മുതൽ പ്രവേശനത്തിന് ഇഹ്‌തെറാസ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് കാണിക്കേണ്ടതില്ല.

